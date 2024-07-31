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    Украинца арестовали по подозрению в шпионаже в Петербурге

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    Красносельский районный суд отправил под стражу гражданина Украины. По версии следствия, проживая в Петербурге, он согласился снабжать информацией СБУ.

    Об аресте Ильи Бондарчука 31 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему вменяют шпионаж (ст. 276 УК). Согласно материалам следствия, Бондарчук добровольно согласился работать с сотрудником Службы безопасности Украины в прошлом году. Он должен был собирать и передавать информацию о госучреждениях и органах власти Петербурга и Ленобласти. При этом, по мнению следствия, собранные фигурантом сведения могли угрожать безопасности России.

    Бондарчука задержали накануне. Обвинение ему ещё не предъявили.

    Как отмечают в пресс-службе судов, в следственный изолятор мужчину отправили до 29 сентября.

    По информации «Фонтанки», подозреваемый — 32-летний житель Красносельского района города. Судя по его соцсетям, в Петербурге он больше семи лет.

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