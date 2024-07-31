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    В российских библиотеках пройдёт благотворительный марафон «Книга за корм» в помощь приютам для бездомных животных

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    Фото: предоставлено организаторами
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    В России 5 августа стартует XIII благотворительный марафон «Книга за корм», который организует библиотека «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова. Акция традиционно приурочена ко Всемирному дню защиты бездомных животных, отмечающемуся в третью субботу августа.

    В этом году в марафоне примут участие 29 библиотек не только из Петербурга и Ленобласти, но и из Москвы, Новосибирска, Ярославля, Читы и Свердловской области.

    «Количество друзей марафона растёт с каждым годом, и они помогают сделать акцию более интересной и информативной. Совместными усилиями библиотеки могут привлечь больше внимания людей и средств массовой информации к проблемам приютов, рассказать о волонтёрстве и оказать информационную поддержку некоммерческим организациям и благотворительным фондам, занимающимся спасением бездомных животных», — говорят организаторы.

    В библиотеках пройдут встречи с волонтёрами и профессионалами, выставки и мастер-классы. Также они станут точками сбора корма, лекарств и необходимых вещей для бездомных животных. Посетители, которые принесут необходимое для приютов, в подарок получат книги.

    Со списком библиотек-участниц можно ознакомиться здесь.

    Организаторы просят обратить внимание на запросы приютов, у каждой библиотеки свои пожелания. Например, «КНИГиЯ» в Пушкине окажет поддержку приюту «Пушдомик», московская библиотека № 72 поможет муниципальному приюту «Искра», Забайкальская краевая библиотека взяла под опеку сразу два читинских приюта — «Кошкин дом» и «Рыжая моська». А библиотека «На Стремянной» поможет одному из крупнейших приютов Петербурга «Друг», на попечении которого сейчас находятся 250 собак и 60 кошек. Подробную информацию можно узнать на страницах библиотек-участниц.

    Марафон пройдёт с 5 по 17 августа включительно. Присоединиться к нему могут все желающие.

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    Фото: предоставлено организаторами

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