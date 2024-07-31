В российских библиотеках пройдёт благотворительный марафон «Книга за корм» в помощь приютам для бездомных животных

В России 5 августа стартует XIII благотворительный марафон «Книга за корм», который организует библиотека «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова . Акция традиционно приурочена ко Всемирному дню защиты бездомных животных, отмечающемуся в третью субботу августа.

В этом году в марафоне примут участие 29 библиотек не только из Петербурга и Ленобласти, но и из Москвы, Новосибирска, Ярославля, Читы и Свердловской области.



«Количество друзей марафона растёт с каждым годом, и они помогают сделать акцию более интересной и информативной. Совместными усилиями библиотеки могут привлечь больше внимания людей и средств массовой информации к проблемам приютов, рассказать о волонтёрстве и оказать информационную поддержку некоммерческим организациям и благотворительным фондам, занимающимся спасением бездомных животных», — говорят организаторы.

