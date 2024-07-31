Петербургской школьнице прострелили нос на Ленинском проспекте

Девочка-подросток пострадала во время ночного променада в Красносельском районе Петербурга. Неизвестный выстрелил в нее из окна и попал прямо в нос. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.



Накануне около двух часов ночи в полицию позвонила девушка. Она рассказала, что неизвестный выстрелил из окна дома 55к1 по Ленинскому проспекту в ее 17-летнюю подругу. Потерпевшую госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с пулевым ранением носа.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 31-летнего петербуржца, который из окна своей квартиры выстрелил в десятиклассницу из пневматического пистолета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант помещен в ИВС.

