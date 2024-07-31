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    Петербургской школьнице прострелили нос на Ленинском проспекте

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    Девочка-подросток пострадала во время ночного променада в Красносельском районе Петербурга. Неизвестный выстрелил в нее из окна и попал прямо в нос. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.

    Накануне около двух часов ночи в полицию позвонила девушка. Она рассказала, что неизвестный выстрелил из окна дома 55к1 по Ленинскому проспекту в ее 17-летнюю подругу. Потерпевшую госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с пулевым ранением носа.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 31-летнего петербуржца, который из окна своей квартиры выстрелил в десятиклассницу из пневматического пистолета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант помещен в ИВС.

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