Петербурженка рассказала о муже, душившем их ребёнка. Мальчик в больнице

Отец шестиклассника из Кировского района Петербурга объясняет сотрудникам правоохранительных органов свой подход к воспитанию, после которого сыну потребовалось внимание медиков. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 июля.



Направлением в детскую больницу закончился осмотр 13-летнего школьника, обратившегося в районную поликлинику два дня назад. На его шее были ссадины, плечевой сустав воспалён.

Состояние мальчика медикам, а потом и полиции объяснили воспитательными методами отца. В понедельник он якобы душил сына, как говорят — не первый раз.