Петербурженка рассказала о муже, душившем их ребёнка. Мальчик в больнице

Отец шестиклассника из Кировского района Петербурга объясняет сотрудникам правоохранительных органов свой подход к воспитанию, после которого сыну потребовалось внимание медиков. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 июля.
Направлением в детскую больницу закончился осмотр
Состояние мальчика медикам, а потом и полиции объяснили воспитательными методами отца. В понедельник он якобы душил сына, как говорят — не первый раз.
Накануне мать написала заявление в полицию, добавив, что мужчина угрожал их общему ребёнку. В этот же день в квартиру нагрянул участковый с сотрудницей отдела по делам несовершеннолетних.
38-летний отец задержан. Пока он получил протокол о побоях (6.1.1 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, первым для мужчины оно не будет — в нулевых он получил