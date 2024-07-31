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    Петербурженка рассказала о муже, душившем их ребёнка. Мальчик в больнице

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    Отец шестиклассника из Кировского района Петербурга объясняет сотрудникам правоохранительных органов свой подход к воспитанию, после которого сыну потребовалось внимание медиков. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 июля.

    Направлением в детскую больницу закончился осмотр 13-летнего школьника, обратившегося в районную поликлинику два дня назад. На его шее были ссадины, плечевой сустав воспалён.

    Состояние мальчика медикам, а потом и полиции объяснили воспитательными методами отца. В понедельник он якобы душил сына, как говорят — не первый раз.

    Накануне мать написала заявление в полицию, добавив, что мужчина угрожал их общему ребёнку. В этот же день в квартиру нагрянул участковый с сотрудницей отдела по делам несовершеннолетних.

    38-летний отец задержан. Пока он получил протокол о побоях (6.1.1 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, первым для мужчины оно не будет — в нулевых он получил 10 лет за убийство и покушение.

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    Комментарии 7

    Akabos31 Июл 2024 в 09:11
    Скрепно!
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