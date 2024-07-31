В Ленобласти остановили контрабанду сигарет. Четверть миллиона пачек привезли на грузовике с белорусскими номерами

Четверть миллиона пачек немаркированных сигарет пытались ввезти в Россию. Контрабандистов задержали в Тосненском районе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Подробности
Сигареты через границу провозили на грузовике с белорусскими номерами под видом мобильных установок для кондиционирования. Двоих подозреваемых задержали в деревне Аннолово во время перегрузки партии из 250 тысяч пачек.
По предварительной информации, водитель не только перевозил табачные изделия, но и фасовал, а затем развозил по точкам сбыта в Петербурге и Ленобласти. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса занимался вопросами приобретения и поставки сигарет.
«Фонтанка.ру»
Несколько складов с немаркированными сигаретами нашли в Петербурге. Из незаконного оборота изъяли более
Возбуждены уголовные дела о контрабанде, а также приобретении, перевозке и сбыте и продукции без маркировки.