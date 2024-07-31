    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    752мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.33eur93.29

    В Ленобласти остановили контрабанду сигарет. Четверть миллиона пачек привезли на грузовике с белорусскими номерами

    3647
    13 комментариев

    Четверть миллиона пачек немаркированных сигарет пытались ввезти в Россию. Контрабандистов задержали в Тосненском районе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Подробности 31 июля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сигареты через границу провозили на грузовике с белорусскими номерами под видом мобильных установок для кондиционирования. Двоих подозреваемых задержали в деревне Аннолово во время перегрузки партии из 250 тысяч пачек.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительной информации, водитель не только перевозил табачные изделия, но и фасовал, а затем развозил по точкам сбыта в Петербурге и Ленобласти. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса занимался вопросами приобретения и поставки сигарет.

    «Фонтанка.ру»

    Несколько складов с немаркированными сигаретами нашли в Петербурге. Из незаконного оборота изъяли более 1 750 000 пачек немаркированных сигарет стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

    Возбуждены уголовные дела о контрабанде, а также приобретении, перевозке и сбыте и продукции без маркировки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close