В Ленобласти остановили контрабанду сигарет. Четверть миллиона пачек привезли на грузовике с белорусскими номерами

Четверть миллиона пачек немаркированных сигарет пытались ввезти в Россию. Контрабандистов задержали в Тосненском районе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Подробности 31 июля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.



Сигареты через границу провозили на грузовике с белорусскими номерами под видом мобильных установок для кондиционирования. Двоих подозреваемых задержали в деревне Аннолово во время перегрузки партии из 250 тысяч пачек.

