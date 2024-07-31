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    В Приморье полицейские со стрельбой останавливали Toyota Camry с подростком за рулем

    1982
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    Полицейские со стрельбой останавливали автомобиль в Приморском крае. За рулем оказался подросток, который оказывал услугу «трезвого водителя». Подробности 31 июля сообщает региональный главк МВД.

    Управление МВД России по Приморскому краю

    Виляющую по дороге Toyota Camry сотрудники ДПС заметили ночью в Дальнегорске. Требования об остановке водитель проигнорировал и прибавил газу. Сотрудники полиции пустились в погоню.

    Лихач своими действиями создавал аварийные ситуации и не реагировал на требования остановиться. После предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия сотрудники ДПС открыли огонь по колесам машины.

    Toyota удалось остановить через 27 километров на выезде из села Сержантово. За рулем оказался 17-летний подросток, а в салоне сидела его мать со своим 33-летним сожителем, а также подруга семьи с 6-летней дочерью. Юноша объяснил, что сель за руль по просьбе мужчины, который является собственником машины. Тот употреблял спиртное и не стал садиться пьяным за руль, попросив пасынка отвезти семью домой в Сержантово.

    На подростка составлены протоколы. Собственник автомобиля привлечен к административной ответственности. Также полиция даст оценку действиям пассажирок, которые подвергали опасности жизнь и здоровье своих детей.

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