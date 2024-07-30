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    Полиция Италии поделилась видео из арестованного замка российского магната

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    Налоговая полиция Италии показала кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции после ареста его активов. Речь может идти о президенте баскетбольного клуба «Монако», бывшем владельце московского «Динамо» Алексее Федоричеве, сообщила местная газета Corriere Fiorentino 30 июля.

    Накануне итальянская прокуратура по запросу украинской стороны арестовала активы и недвижимость 69-летнего бизнесмена на сумму около $44,4 млн. В ведомстве отметили, что компания Федоричева, владевшего частным морским терминалом в Одесской области, незаконно имела часть от портовых сборов. Причиненный ущерб оценили в 6 млн долларов. Сейчас россиянин находится под следствием по делу о мошенничестве, подкупе и отмывании денег.

    Фигурант Федоричев, по данным издания, владеет историческим замком Торро дель Галло (Torre del Gallo) в столице Тосканы. Силовики показали кадры из стен старинной постройки.

    Алексей Федоричев — председатель и основатель Fedcom Group — мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. В 2006 году он занял 100-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена оценили в $450 млн.

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