Полиция Италии поделилась видео из арестованного замка российского магната

Налоговая полиция Италии показала кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции после ареста его активов. Речь может идти о президенте баскетбольного клуба «Монако», бывшем владельце московского «Динамо» Алексее Федоричеве, сообщила местная газета Corriere Fiorentino 30 июля.

Накануне итальянская прокуратура по запросу украинской стороны арестовала активы и недвижимость 69-летнего бизнесмена на сумму около $44,4 млн. В ведомстве отметили, что компания Федоричева, владевшего частным морским терминалом в Одесской области, незаконно имела часть от портовых сборов. Причиненный ущерб оценили в 6 млн долларов. Сейчас россиянин находится под следствием по делу о мошенничестве, подкупе и отмывании денег.

