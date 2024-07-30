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    «Жемчужный прапорщик» вернулся с СВО и получил орден Мужества

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    Некогда прославившемуся работой дубинкой на оппозиционном митинге экс-сотруднику МВД Вадиму Бойко, получившему прозвище «жемчужный прапорщик», вручили орден Мужества. Об этом 30 июля сообщила администрация Красногвардейского района.

    Орден вручил Бойко глава района Андрей Хорт. «Вадим Вадимович — ветеран боевых действий и ветеран МВД, ушел на специальную военную операцию добровольцем в составе подразделения «БАРС». Указом президента России Владимира Путина награждён высокой государственной наградой — орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга», — говорится в соцсетях Хорта. Он уточняет, что Бойко — житель Красногвардейского района.

    Фото: Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт
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    В пресс-службе района «Фонтанке» сообщили, что Бойко находится в Петербурге в отпуске по причине ранения. Сообщить подробности, при каких обстоятельствах себя проявил Бойко, там не смогли.

    «Жемчужный прапорщик» получил такое прозвище в 2010 году. Во время митинга 31 июля за свободу собраний он обозвал протестующих хорьками и ударил одного из них дубинкой. На видео видно, что на руке у Бойко четки, их приняли за жемчужный браслет. 26 декабря 2011 года суд приговорил Вадима Бойко к трем с половиной годам лишения свободы условно. Позже Бойко тоже попадал в криминальные сводки: в 2020 году его задержали полицейские после драки с охранником гипермаркета в Петербурге, сотрудника МВД бывший прапорщик ударил по лицу, в отношении него было возбуждено дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), осудили его вновь условно.

    Фото: Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт

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