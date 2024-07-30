«Жемчужный прапорщик» вернулся с СВО и получил орден Мужества

«Жемчужный прапорщик» получил такое прозвище в 2010 году. Во время митинга 31 июля за свободу собраний он обозвал протестующих хорьками и ударил одного из них дубинкой. На видео видно, что на руке у Бойко четки, их приняли за жемчужный браслет. 26 декабря 2011 года суд приговорил Вадима Бойко к трем с половиной годам лишения свободы условно. Позже Бойко тоже попадал в криминальные сводки: в 2020 году его задержали полицейские после драки с охранником гипермаркета в Петербурге, сотрудника МВД бывший прапорщик ударил по лицу, в отношении него было возбуждено дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), осудили его вновь условно.