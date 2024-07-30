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    Кандидата от «Яблока» не пустили на довыборы в Заксобрание в округе на юго-западе Петербурга. В бюллетене будет пять кандидатов

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    Территориальная избирательная комиссия № 6 Кировского района отказала в регистрации детскому реабилитологу Ольге Юркевич, кандидату от «Яблока», на довыборах в Законодательное собрание города в 18-м округе. В избиркоме решили, что партия выдвинула ее с ошибкой.

    Как рассказали «Фонтанке» в «Яблоке», поводом для отказа в регистрации стало то, что «Яблоко» не уведомило Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о намерениях провести мероприятие, на котором выдвинули Юркевич. Извещение направили только в районный избирком.

    В партии назвали это игрой в «юридические наперстки». Решение будут обжаловать в суде.

    Ранее до сентябрьских выборов не допустили всех кандидатов от «Яблока», которые выдвигались в муниципальные советы. Избиркомы пришли к выводу, что партия неверно провела конференцию по их выдвижению.

    На выборы в городской парламент по 18-му округу в итоге допустили пятерых кандидатов — это Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Выборы пройдут в сентябре.

    Довыборы в Заксобрание проводят из-за того, что прошлым летом самый богатый петербургский депутат — строитель Алексей Долматов — отказался от мандата.

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