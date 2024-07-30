Кандидата от «Яблока» не пустили на довыборы в Заксобрание в округе на юго-западе Петербурга. В бюллетене будет пять кандидатов

Территориальная избирательная комиссия № 6 Кировского района отказала в регистрации детскому реабилитологу Ольге Юркевич, кандидату от «Яблока», на довыборах в Законодательное собрание города в 18-м округе. В избиркоме решили, что партия выдвинула ее с ошибкой.



Как рассказали «Фонтанке» в «Яблоке», поводом для отказа в регистрации стало то, что «Яблоко» не уведомило Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о намерениях провести мероприятие, на котором выдвинули Юркевич. Извещение направили только в районный избирком.