Новости на Кольцевой. Новый формат трансляций появился на дорогах Петербурга

Транслировать информационную повестку и флагманские российские проекты в Петербурге начали на медиаэкранах МАЕР. Новости ТАСС и социально значимые события, культурные, исторические и спортивные проекты — новое медиа теперь доступно тысячам автомобилистов на одной самых оживленных магистралей города, Кольцевой автомобильной дороге.

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Выстраивать здесь сеть современных цифровых экранов медиахолдинг начал еще весной. Первой запустили уникальную трехстороннюю конструкцию в одной из самых загруженных частей Петербурга — в районе Большого Обуховского моста (Вантовый мост) на 57-м километре КАД. А до конца года в регионе появится более 20 новых цифровых экранов.

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«Мы развиваем уникальную охватную сеть. По расчетам наших экспертов, для идеального присутствия в Петербурге рекламные поверхности должны обеспечивать контакт с 1,5 миллиона человек в сутки. Это позволит охватить 90% жителей региона в течение месяца. К этому показателю мы и стремимся. И уже сейчас петербуржцы могут видеть наши флагманские проекты! Так, мы рассказываем о фонде «Защитники Отечества», подводя итоги за год его работы. Только в июле эту информацию увидели более 15 миллионов человек, по всей сети это свыше 400 миллионов просмотров. Или, например, реализовали уникальный для России кейс — провели трансляцию крупного спортивного события на медиафасадах и цифровых экранах Москвы и Московского региона. Теперь будем воплощать подобные идеи и в Санкт-Петербурге», — рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

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Спортивный проект был реализован на запатентованной МАЕР платформе. Она позволила менее чем за минуту выводить основные события матча на уличные экраны. И даже те, кто слушал передачу об игре по радио в автомобиле, могли наблюдать информацию на огромных экранах на улицах Москвы и за ее пределами. За сутки анонс матча и текстовую трансляцию матча на экранах медиахолдинга увидели более 4 миллионов человек. В их числе те, кто возвращался в воскресный вечер по крупнейшим подмосковным магистралям с дач и загородного отдыха.

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В Северной столице сеть медиахолдинга пополнилась двухсторонней рекламной конструкцией на 23-м километре КАД. Еще одна локация — микрорайон Кудрово, 49-й километр Питерского КАДа. Здесь двухсторонний цифровой экран привлекает взгляды не только автомобилистов, но и посетителей торгового центра «Мега», супермаркетов, кафе и ресторанов для семейного отдыха. МАЕР активно расширяет инвентарь по всей стране. Например, только в Московском регионе с начала лета были запущены локации, которые позволяют охватить дополнительно более полумиллиона человек. Это медиафасады на «ЦСКА Арене» в районе Третьего транспортного кольца столицы и в Химках, а также сеть цифровых экранов на Рублево-Успенском шоссе, в Котельниках, Красногорске.

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