    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    755мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.56eur94.14

    Бастрыкин обсудил практику освобождения от уголовной ответственности для служащих в зоне СВО

    3027
    10 комментариев

    Председатель СК России Александр Бастрыкин провел совещание. Одной из его тем стало обсуждение механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто подписывает контракт на службу в зоне СВО. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

    Александр Бастрыкин провел видеоконференцию. Собрание посвятили тому, как можно использовать механизм освобождения от уголовной ответственности для контрактников, служащих в Вооруженных Силах РФ в зоне СВО. Отмечается, что рассматривалась правоприменительная практика.

    Помимо этого, во время совещания представили сведения о том, как проходит информирование подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды ВС России. Как почеркивают в СК, фигурантам объясняют, что при заключении контракта с Минобороны РФ уголовное преследование во время службы приостанавливается. Затем, при выполнении определенных условий, это преследование может быть прекращено полностью.

    Кроме того, продолжается оповещение о возможных льготах для участников СВО и их семей.

    Как итог — председатель СК России выслушал все подготовленные доклады и дал ряд указаний.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close