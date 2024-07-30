Бастрыкин обсудил практику освобождения от уголовной ответственности для служащих в зоне СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел совещание. Одной из его тем стало обсуждение механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто подписывает контракт на службу в зоне СВО. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.



Александр Бастрыкин провел видеоконференцию. Собрание посвятили тому, как можно использовать механизм освобождения от уголовной ответственности для контрактников, служащих в Вооруженных Силах РФ в зоне СВО. Отмечается, что рассматривалась правоприменительная практика.



Помимо этого, во время совещания представили сведения о том, как проходит информирование подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды ВС России. Как почеркивают в СК, фигурантам объясняют, что при заключении контракта с Минобороны РФ уголовное преследование во время службы приостанавливается. Затем, при выполнении определенных условий, это преследование может быть прекращено полностью.



Кроме того, продолжается оповещение о возможных льготах для участников СВО и их семей.



Как итог — председатель СК России выслушал все подготовленные доклады и дал ряд указаний.

