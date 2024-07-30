В Ленобласти спрос сместился на квартиры меньшей площади, но с большим числом комнат

Покупатели квартир в новостройках Ленинградской области стали чаще покупать жилье с большим числом комнат, но меньшей общей площади. По словам коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, средняя площадь купленных в проектах компании квартир за первое полугодие годом снизилась на 1,5 — 2,2 кв. м по сравнению с 2023 годом.

По словам эксперта, основной спрос на жилье в Ленобласти формируют семьи с детьми. Средний возраст покупателей квартир составил 39–40 лет, 63–64 % из них состоят в браке, дети есть у 73–74 %. Такие покупатели готовы выбрать компактные квартиры с отдельными комнатами на каждого члена семьи.