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    В Ленобласти спрос сместился на квартиры меньшей площади, но с большим числом комнат

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    Покупатели квартир в новостройках Ленинградской области стали чаще покупать жилье с большим числом комнат, но меньшей общей площади. По словам коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, средняя площадь купленных в проектах компании квартир за первое полугодие годом снизилась на 1,5 — 2,2 кв. м по сравнению с 2023 годом.

    По словам эксперта, основной спрос на жилье в Ленобласти формируют семьи с детьми. Средний возраст покупателей квартир составил 39–40 лет, 63–64 % из них состоят в браке, дети есть у 73–74 %. Такие покупатели готовы выбрать компактные квартиры с отдельными комнатами на каждого члена семьи.

    — Предложение в Ленобласти значительно привлекательнее города по цене, — отметила Орлова, — за стоимость «однушки» в Петербурге можно купить как раз небольшую «трешку» в Ленобласти.

    Также эксперт отметила рост спроса на квартиры с отделкой — это дешевле самостоятельного ремонта, а стоимость отделки можно заложить в ипотечный платеж. Доля продаж квартир с готовой или предчистовой отделкой в этом году у компании составила 71–74 % в зависимости от проекта.

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