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    Теперь официально: Госдума легализовала майнинг криптовалют в России

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    Госдума РФ приняла закон о легализации майнинга криптовалют, а также закон, разрешающий с 1 сентября внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. Но пока только в рамках экспериментальных правовых режимов. Об этом сообщила пресс-служба ГД 30 июля.

    Соавтор инициативы — замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин объяснил, что легализация криптовалют нужна в первую очередь для обхода санкций.

    «Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США», — заявил он.

    Ко второму чтению законопроект подправили, отменив предлагаемые запреты на оборот криптовалют и майнинг рядовыми гражданами. Для контроля против «серых» и «черных» майнеров энергетические компании введут ограничения. Они же смогут привлекать нарушителей к ответственности. Также закон запрещает рекламу майнинга на фоне большого количества мошеннических схем.

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