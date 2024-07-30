Теперь официально: Госдума легализовала майнинг криптовалют в России

Госдума РФ приняла закон о легализации майнинга криптовалют, а также закон, разрешающий с 1 сентября внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. Но пока только в рамках экспериментальных правовых режимов. Об этом сообщила пресс-служба ГД 30 июля.



Соавтор инициативы — замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин объяснил, что легализация криптовалют нужна в первую очередь для обхода санкций.

«Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США», — заявил он.