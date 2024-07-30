Депутаты Госдумы приняли закон о деанонимизации телеграм-каналов и пабликов

На пленарном заседании Госдума проголосовала за поправки к закону «О связи», которые обяжут владельцев страниц в соцсетях с аудиторией больше 10 тысяч сообщать о себе в Роскомнадзор (РКН). Речь идет и о публичных каналах в мессенджерах, в том числе и в Telegram. Об этом во вторник, 30 июля , стало известно из думской базы данных.



Поправки содержатся к законопроекту, направленному на защиту граждан России от преступлений с использованием мобильной связи. Документ депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях.



Роскомнадзор будет вести перечень таких персональных страниц. Если же блогер не сообщит о себе регулятору, то не сможет разместить у себя рекламу и предложения по финансированию себя. Кроме того, из таких каналов будет нельзя делать репорты.

