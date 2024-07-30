    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    755мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    Депутаты Госдумы приняли закон о деанонимизации телеграм-каналов и пабликов

    2454
    8 комментариев

    На пленарном заседании Госдума проголосовала за поправки к закону «О связи», которые обяжут владельцев страниц в соцсетях с аудиторией больше 10 тысяч сообщать о себе в Роскомнадзор (РКН). Речь идет и о публичных каналах в мессенджерах, в том числе и в Telegram. Об этом во вторник, 30 июля, стало известно из думской базы данных.

    Поправки содержатся к законопроекту, направленному на защиту граждан России от преступлений с использованием мобильной связи. Документ депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях.

    Роскомнадзор будет вести перечень таких персональных страниц. Если же блогер не сообщит о себе регулятору, то не сможет разместить у себя рекламу и предложения по финансированию себя. Кроме того, из таких каналов будет нельзя делать репорты.

    Также с 1 января 2025 года владельцы соцсетей будут обязаны ограничивать доступ к таким страницам, которые не предоставят свои данные Роскомнадзору.

    Кроме того, законопроект вводит лимит в 20 сим-карт на одного россиянина. Владельцы соцсетей будут обязаны по запросу РКН и ФСБ предоставлять данные о пользователях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаДеаномизацияTelegram-каналыПаблики
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close