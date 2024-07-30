Депутаты Госдумы приняли закон о деанонимизации телеграм-каналов и пабликов

На пленарном заседании Госдума проголосовала за поправки к закону «О связи», которые обяжут владельцев страниц в соцсетях с аудиторией больше
Поправки содержатся к законопроекту, направленному на защиту граждан России от преступлений с использованием мобильной связи. Документ депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях.
Роскомнадзор будет вести перечень таких персональных страниц. Если же блогер не сообщит о себе регулятору, то не сможет разместить у себя рекламу и предложения по финансированию себя. Кроме того, из таких каналов будет нельзя делать репорты.
Также с 1 января 2025 года владельцы соцсетей будут обязаны ограничивать доступ к таким страницам, которые не предоставят свои данные Роскомнадзору.
Кроме того, законопроект вводит лимит в