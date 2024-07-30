Этнографический музей открывает в Китае масштабную выставку о Шелковом пути, туда отправили 300 экспонатов

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Выставка «Кокон традиций: шелк в национальных культурах Евразии» из собрания Российского этнографического музея откроется в китайском городе Шэньчжэнь 2 августа и будет принимать посетителей до 10 ноября.



Всего публике представят почти три сотни экспонатов — халаты из китайского шелка, орнаментированные ткани Средней Азии, шелковые ковры из Ирана, платки с Юго-Восточного Кавказа, златотканые пояса слуцких мануфактур, аксессуары русского костюма и вышитая шелком одежда финно-угорских народов Поволжья.



Предметы из петербургского музея уже добрались до места назначения: в эти дни идут их распаковка и монтаж выставки.

«Эти ключевые слова, абсолютно музейные, имеют символическое значение применительно к нашим культурным отношениям: такое ощущение, что мы заново распаковываем и монтируем культурное сотрудничество», — сказала на пресс-конференции в ТАСС директор Этнографического музея Юлия Купина.



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Казалось бы, везти в Китай шелк — ехать в Тулу со своим самоваром. Однако в Этнографическом так не считают.



«Нам иногда задают вопрос: зачем везти шелк в Китай: это парадоксально? — комментирует Купина. — Но дело в том, что шелк настолько распространился в Евразии, возникло столько локальных центров шелководства и шелкопрядчества, что шелк воспринимается многими народами как брендирующий их этническую культуру. И можно показать все это разнообразие, то, чем дышат и живут те регионы, которые находятся вдоль древнего Шелкового пути, и что не случайно этот путь торговли, обмена, взаимодействия культур получил название «шелковый». И путь обычно имеет два вектора: он шел не только из Китая в Европу — он шел через Евразию в Китай. Поэтому сегодня мы становимся частью этого пути, замыкая его в кольцо обмена культурными достояниями, ценностями, смыслами».



Выставка шелка — не единственная, которую проведет Этнографический музей в Китае в 2024 году. Следующий проект запланирован в Музее западного озера в городе Ханчжоу, выставка будет посвящена традиционным украшениям народов России.

