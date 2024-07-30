Просто перепутали флаконы. Утренние процедуры для пациентов ПНИ № 9 закончились химическими ожогами

В ПНИ № 9 в Красном Селе несколько пациентов получили химические ожоги во время утренних процедур. Комитет по социальной политике провел проверку.



Об инциденте «Фонтанке» рассказал источник, близкий к интернату. Утром 26 июня сотрудники переодевали пациентов и обработали им кожу — в рамках профилактики пролежней и инфекций. Но перепутали флаконы и нанесли не кожный антисептик, а средство для дезинфекции поверхностей.

«Пошла реакция на коже, появились сильные химические ожоги. У одного из пострадавших — до сих пор свежие раны. Остальные перенесли полегче, но шрамы так и остались. Пострадали четверо, все — в интернате с детского дома, родных у них нет. Все инвалиды с детства», — рассказали «Фонтанке».