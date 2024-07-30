Просто перепутали флаконы. Утренние процедуры для пациентов ПНИ № 9 закончились химическими ожогами

В ПНИ № 9 в Красном Селе несколько пациентов получили химические ожоги во время утренних процедур. Комитет по социальной политике провел проверку.
Об инциденте «Фонтанке» рассказал источник, близкий к интернату. Утром 26 июня сотрудники переодевали пациентов и обработали им кожу — в рамках профилактики пролежней и инфекций. Но перепутали флаконы и нанесли не кожный антисептик, а средство для дезинфекции поверхностей.
«Пошла реакция на коже, появились сильные химические ожоги. У одного из пострадавших — до сих пор свежие раны. Остальные перенесли полегче, но шрамы так и остались. Пострадали четверо, все — в интернате с детского дома, родных у них нет. Все инвалиды с детства», — рассказали «Фонтанке».
Более того, по данным источника, руководство интерната узнало о случившемся только тогда, когда ожоги у пострадавших начали заживать. Причастные к инциденту сотрудники, по словам собеседника «Фонтанки», «систематически приносят алкоголь на работу и могут позволить себе прийти в состоянии алкогольного опьянения».
В ПНИ № 9 с проверкой приезжал комитет по социальной политике. По данным ведомства, при плановой утренней обработке кожи и смены белья один из младших медработников действительно перепутал средства для обработки кожи и обработки поверхностей. У двоих пациентов выявили изменения кожи в виде эрозии, эритемы и гиперпигментации. В комитете добавили, что госпитализация пострадавшим не потребовалась.
«К лицам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного характера. В то же время факт алкогольного опьянения сотрудников не нашел подтверждения», — рассказали в ведомстве.
При этом, по словам одного из работников ПНИ, накануне комиссии одну сотрудницу, работавшую в тот день, отправили на больничный, еще двоих — в отпуск. «Скоро они выйдут из отпусков и с больничного и продолжат работать как ни в чем не бывало», — рассказали «Фонтанке».
«Фонтанка» направила запрос в ПНИ № 9.