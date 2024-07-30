СК: две группы подростков собирались совершить теракт на железной дороге в Свердловской области

Восемь подростков в составе двух групп якобы планировали совершить поджоги на железной дороге в Свердловской области. В связи с этим возбудили два уголовных дела о подготовке теракта. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает транспортный Следком в регионе.

Согласно следствию, в июле 2024 года группа из пяти несовершеннолетних пыталась поджечь локомотив и релейные шкафы на железнодорожном предприятии в Красноуральске. Позже, спустя несколько дней, другая группа уже из трех человек пыталась сделать то же самое на станции Первоуральск. Подростки прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Попытку поджога предупредили сотрудники ФСБ.