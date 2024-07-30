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    СК: две группы подростков собирались совершить теракт на железной дороге в Свердловской области

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    Восемь подростков в составе двух групп якобы планировали совершить поджоги на железной дороге в Свердловской области. В связи с этим возбудили два уголовных дела о подготовке теракта. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает транспортный Следком в регионе.

    Согласно следствию, в июле 2024 года группа из пяти несовершеннолетних пыталась поджечь локомотив и релейные шкафы на железнодорожном предприятии в Красноуральске. Позже, спустя несколько дней, другая группа уже из трех человек пыталась сделать то же самое на станции Первоуральск. Подростки прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Попытку поджога предупредили сотрудники ФСБ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершать поджоги, подозреваемые получили через мессенджер от лица, находящегося на территории Украины», — уточняет старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

    Центральное МСУТ СК России

    За поджог детям обещали заплатить, но так этого и не сделали.

    В СК добавляют, что уже проведены допросы и обыски, а также назначены экспертизы. Вопрос об аресте подростков рассмотрит суд.

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