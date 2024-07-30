Финская Gasum прекратила покупать у России газ

Финская компания Gasum с 26 июля не покупает газ по контракту с «дочкой» НОВАТЭКа. Она сослалась на форс-мажор.

О прекращении закупки 30 июля пишет «Коммерсантъ». Речь идет о контракте с компанией «Криогаз-Высоцк», это совместный завод НОВАТЭКа и Газпромбанка.

Сюрпризом это не стало: запрет на импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к газотранспортной системе Евросоюза, был в 14 пакете санкций. На прекращение отношений был дан месяц.

Санкции также затронули поставки в Швецию. За месяц импорт газа упал в стране вдвое. Финляндия увеличила импорт из США и Норвегии. НОВАТЭК начал поставлять газ в Испанию.