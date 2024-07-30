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    Альпинистка из Петербурга погибла при восхождении на гору в Кабардино-Балкарии. Ее тело нашли на высоте 3200 метров

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    Альпинистка из Петербурга погибла при восхождении на гору Юном в Кабардино-Балкарии. Ее и тело второго туриста нашли сотрудники местного МЧС. Спуск тел погибших запланирован на 30 июля.

    Фото: МЧС России
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    «Спуск тел погибших планируется 30.07.2024 г. с привлечением борта Ми-8 МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства поздно вечером 29 июля.

    В спасательной операции задействованы восемь спасателей из Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Искать тела пропавших туристов начали утром 29 июля. Перед выходом альпинисты зарегистрировали маршрут и отправились в ущелье Адыр-су.

    Фото: МЧС России

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