Альпинистка из Петербурга погибла при восхождении на гору в Кабардино-Балкарии. Ее тело нашли на высоте 3200 метров

Альпинистка из Петербурга погибла при восхождении на гору Юном в Кабардино-Балкарии. Ее и тело второго туриста нашли сотрудники местного МЧС. Спуск тел погибших запланирован на 30 июля.
«Спуск тел погибших планируется 30.07.2024 г. с привлечением борта Ми-8 МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства поздно вечером 29 июля.
В спасательной операции задействованы восемь спасателей из Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Искать тела пропавших туристов начали утром 29 июля. Перед выходом альпинисты зарегистрировали маршрут и отправились в ущелье Адыр-су.