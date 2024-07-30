    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, сев

    755мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    В метро Москвы переименуют станцию «Коммунарка»

    5617
    18 комментариев

    Станция «Коммунарка» на Сокольнической линии Московского метрополитена станет именоваться «Новомосковская», а её прежнее название перейдет к строящейся у одноименного многопрофильного медцентра станции на Троицкой линии. Об этом 30 июля сообщает столичный департамент транспорта.

    Фото: Дептранс Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    В Дептрансе отметили, что обновленная навигация вскоре появится во всем метро. Первоначально на ней будут указывать прежнее и новое названия, но позже «Коммунарка» исчезнет с навигации на Сокольнической линии.

    Всего необходимо заменить более семи тысяч элементов с упоминанием станции «Новомосковская».

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переименовании площади Европы у Киевского вокзала в площадь Евразии.

    Фото: Дептранс Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close