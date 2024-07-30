В метро Москвы переименуют станцию «Коммунарка»

Станция «Коммунарка» на Сокольнической линии Московского метрополитена станет именоваться «Новомосковская», а её прежнее название перейдет к строящейся у одноименного многопрофильного медцентра станции на Троицкой линии. Об этом 30 июля сообщает столичный департамент транспорта.

В Дептрансе отметили, что обновленная навигация вскоре появится во всем метро. Первоначально на ней будут указывать прежнее и новое названия, но позже «Коммунарка» исчезнет с навигации на Сокольнической линии.



Всего необходимо заменить более семи тысяч элементов с упоминанием станции «Новомосковская».

