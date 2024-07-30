    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, сев

    755мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    Тольяттинец пожаловался на попытку жителя Ленобласти купить его любовь в хостеле

    1221
    3 комментария

    Полиция Адмиралтейского района задержала ночью 30 июля 60-летнего жителя Подпорожского района Ленобласти. Мужчину забрали из хостела на Почтамтской, где он якобы предложил 18-летнему гостю города неприличное.

    Как стало известно «Фонтанке», задержание происходило около трех часов ночи. Ранее судимого за мошенничество жителя Ленобласти доставили в отдел после жалобы тольяттинца. Юноша рассказал, что около одиннадцати вечера неизвестный по имени Олег предложил ему выпить, после чего начал делать массаж и трогал за интимные места. Затем Олег предложил своему новому знакомому 5 тысяч рублей за секс, молодой человек отказался.

    В отношении пожилого мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, уголовное дело пока не возбуждено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close