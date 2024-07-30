Тольяттинец пожаловался на попытку жителя Ленобласти купить его любовь в хостеле

Полиция Адмиралтейского района задержала ночью 30 июля 60-летнего жителя Подпорожского района Ленобласти. Мужчину забрали из хостела на Почтамтской, где он якобы предложил 18-летнему гостю города неприличное.
Как стало известно «Фонтанке», задержание происходило около трех часов ночи. Ранее судимого за мошенничество жителя Ленобласти доставили в отдел после жалобы тольяттинца. Юноша рассказал, что около одиннадцати вечера неизвестный по имени Олег предложил ему выпить, после чего начал делать массаж и трогал за интимные места. Затем Олег предложил своему новому знакомому 5 тысяч рублей за секс, молодой человек отказался.
В отношении пожилого мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, уголовное дело пока не возбуждено.