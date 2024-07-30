На Лиговском иностранец задержан за нездоровую тягу к соседке-школьнице

Близкое общение с юной соседкой обернулось уголовным делом для мигранта, обосновавшегося в коммунальной квартире в центре Петербурга. Полицию для него девочка вызвала самостоятельно.



14-летняя жительница коммуналки на Лиговском проспекте обратилась в службу «112» с просьбой защитить её от навязчивого незнакомца накануне в четвёртом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июля. Девочка рассказала, что подверглась домогательствам в собственной комнате.

Подоспевший наряд забрал в отдел соседа — 22-летнего гражданина Узбекистана. По предварительным данным, он прибыл в Россию весной, обосновался в одной из комнат той же квартиры, но пренебрёг требованиями российского миграционного законодательства.