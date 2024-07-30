В Красноярском крае плачущего младенца ударили о деревянный подлокотник головой. Задержана мать малыша

В Красноярском крае мать двоих детей задержали по подозрению в причинении смертельных травм четырехмесячному сыну. Женщину разозлило поведение старшего ребенка и плач младшего. Подробности 30 июля сообщает Следственный комитет региона.
Тело грудного ребенка обнаружили в частном доме на улице Красных Партизан города Уяр. Изначально женщина вызвала скорую и сказала медикам, что пришла с улицы и у ребенка были хрипы, уточняет NGS24. Она не упомянула, что ударила малыша. Увидевшие мертвого малыша врачи вызвали на место следователей. Экспертиза позже показала у него закрытую черепно-мозговую травму.
Следствие полагает, что мать ударила малыша головой о деревянный подлокотник дивана, будучи раздраженной его плачем, а также поведением старшего трехлетнего сына. Мальчик скончался от ушиба головного мозга и перелома свода черепа.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Женщина воспитывает детей одна, семья на профилактическом учете не состоит.