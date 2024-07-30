В ДТП на Дыбенко пострадала девушка

Вечером 29 июля на улице Дыбенко произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Один человек был госпитализирован в реанимацию. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и автор видео.





По данным «Яндекс.Карты», ДТП произошло около 23:00 около дома № 24, корпус 1 по улице Дыбенко — рядом с пересечением с проспектом Большевиков.

