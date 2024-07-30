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    В ДТП на Дыбенко пострадала девушка

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    Вечером 29 июля на улице Дыбенко произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Один человек был госпитализирован в реанимацию. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и автор видео.


    По данным «Яндекс.Карты», ДТП произошло около 23:00 около дома № 24, корпус 1 по улице Дыбенко — рядом с пересечением с проспектом Большевиков.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

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    Очевидица Анастасия сообщила «Фонтанке», что не видела сам момент ДТП — только как пострадавшую девушку поднимают на носилки. Из разговоров собравшихся она узнала версию произошедшего: в автомобиле ехали мужчина за рулем и девушка. Вероятно, водитель мог уснуть за рулем и нажать на газ. В результате машина врезалась в автомобиль, который в этот момент выезжал с парковки.


    «На мужчине пара царапин, а девушка, когда ее начали поднимать, так кричала», — рассказала очевидица. По ее словам, полиция надела на водителя наручники.


    На видео видно перевернутый легковой автомобиль с серьезными повреждениями передней части.

    Подробности произошедшего выясняются.

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