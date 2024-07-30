В ДТП на Дыбенко пострадала девушка

Вечером 29 июля на улице Дыбенко произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Один человек был госпитализирован в реанимацию. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и автор видео.
По данным «Яндекс.Карты», ДТП произошло около 23:00 около дома № 24, корпус 1 по улице Дыбенко — рядом с пересечением с проспектом Большевиков.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
Очевидица Анастасия сообщила «Фонтанке», что не видела сам момент ДТП — только как пострадавшую девушку поднимают на носилки. Из разговоров собравшихся она узнала версию произошедшего: в автомобиле ехали мужчина за рулем и девушка. Вероятно, водитель мог уснуть за рулем и нажать на газ. В результате машина врезалась в автомобиль, который в этот момент выезжал с парковки.
«На мужчине пара царапин, а девушка, когда ее начали поднимать, так кричала», — рассказала очевидица. По ее словам, полиция надела на водителя наручники.
На видео видно перевернутый легковой автомобиль с серьезными повреждениями передней части.
Подробности произошедшего выясняются.