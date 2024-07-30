С крылышками и без. Как Польша поссорилась с Венгрией из-за торговли с Россией

На этой неделе Польша с Венгрией обменялись весьма обидными упреками, причем на самом высоком уровне. Общий смысл — кто больше наживается на торговле с Россией в разгар СВО. «Фонтанка» сверилась с цифрами: молодцы обе стороны, но победа с минимальным перевесом и лишь по очкам за венграми.

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Эту дискуссию начал энергичный глава Венгрии Виктор Орбан. Он осудил «лицемерную политику» Варшавы, отметив, что поляки якобы ведут бизнес с российскими компаниями через посредников. И это на фоне крайне жесткой риторики польских политиков о необходимости изоляции России для нанесения ей максимального экономического урона.



Ответ последовал быстро: замглавы МИД Теофил Бартошевский призвал Венгрию покинуть ЕС и НАТО ради «союза» с Россией, и заявил, что бизнес с Москвой ведет не Варшава, а как раз Будапешт.

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Как это ни удивительно, но обе стороны правы. И Венгрия, и Польша продолжают активно торговать с Россией, несмотря на разной степени недружелюбную риторику.



Да, объемы торговли существенно упали у них обеих. Но даже официальная статистика, без всяких посредников в лице Белоруссии и Казахстана (хотя в статистике очень хорошо видна их роль), показывает: счет только заработанных на поставках в Россию денег у обеих стран идет на сотни миллионов долларов. На это указывают не какие-то шпионские секретные данные, а максимально прозрачные цифры статистического ведомства Евросоюза Eurostat. Там есть информация обо всех товарах, которые тем или иным образом оказываются в таможенных пределах ЕС. В теории ни одна европейская компания не может ничего получить из-за их границ, не отчитавшись об этом Брюсселю, просто потому, что данные об этом оказываются в общей системе Евросоюза автоматически. Дальнейшее продвижение товаров без внесения в эту базу невозможно.

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Назад на счета российских фирм за их товары и Польша, и Венгрия переводят миллиарды, и жестокие цифры статистики показывают, что бизнес — штука такая. Война-войной, а обед у поляков и венгров по расписанию.



Есть нюанс. В Венгрию идет трубопровод с российской нефтью. Так что основная доля ее импорта приходится именно на эту категорию товаров. И именно поэтому совокупный торговый баланс с Россией у венгров больше, чем у поляков. По сравнению с 2021 годом поставки в тоннах практически не изменились. Все же труба она и есть труба — в среднем где-то 800–900 тыс. тонн в месяц. Иногда больше, иногда меньше (Венгрии приходится делиться российской нефтью с соседями: транзитом в Словакию, Чехию, Хорватию и Сербию). Но фиксированный объем поставок до недавних пор в целом сохранялся. Первое падение приключилось в апреле этого года (до 500 тыс. тонн). Доступная статистика обрывается пока маем 2024 года, но известно, что в июле Украина, по территории которой проходит труба, спустя два с половиной года конфликта полностью перекрыла кран.



Польша российские углеводороды раньше в основном получала по тому же трубопроводу «Дружба», но по его северной ветке, которая далее следовала в Германию. И, надо признать, с 2022 года значительно сократила в отчетности объемы прямых закупок из России. Если в 2021 году было примерно по 2,4 млн тонн, то сейчас официально показывается лишь около 100 тысяч тонн. Очевидно, по морю. За скобками можно оставить резко возросший объем импорта Польшей нефтепродуктов из Литвы и Латвии, порадовавшись за их нефтедобывающую индустрию. В любом случае надо признать: по крайней мере, напрямую Польша перестала платить российским компаниям где-то по миллиарду долларов в месяц, как это было еще в марте-апреле 2022 года.

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Зато практически в прежних объемах из России в Польшу едут продукты органической и неорганической химии. Наибольшие объемы, к примеру, по техническому углероду, то есть, гранулированной саже. Она применяется в промышленности как краситель, абсорбент и компонент производства резиновых изделий. Все хорошо с удобрениями, никуда не делись сами резинотехнические изделия. Вроде бы прежние ежемесячные объемы черных металлов в 30–50 млн евро перестали идти, но вот в апреле этого года пришла партия на 20 миллионов. Поставки алюминия упали вдвое, но все равно речь о десятках миллионов евро. Также десятки миллионов в год — рыба и морепродукты, а поставки растительных масел и масленичных семян даже заметно подросли по сравнению с 2021–2022 гг.

Из того, о чем можно было бы жалеть — практически в ноль потерянный российскими производителями польский рынок деревообработки. Речь как о деревянных стройматериалах, так и о бумажно-картонной продукции.



Что до польского экспорта в Россию, то практически не снизился объем поставок шоколада и шоколадных конфет. Не сказать, что их к нам из Польши ехало много, но по 1–2 млн евро в месяц получалось и до СВО, и сейчас. То же самое — со сладостями на основе карамели, а поставки макаронной продукции хоть незначительно и упали, но все равно приезжает к нам стабильно на 5–6 млн евро в месяц.

Разнообразные овощные и фруктовые консервы все еще находят пути на полки российских магазинов более чем на 10 млн евро в месяц, а алкоголя стало даже больше (на те же 10 млн евро). Выросли поставки отходов пищевой промышленности — под этим кодом обычно ввозятся компоненты кормов для животных.

Никак не сказалась экономическая блокада на поставках польских лекарств — 25–30 млн евро в месяц к нам стабильно приходит, это даже чуточку больше, чем в 2021 году. Все как и прежде стабильно с поставками парфюмерной и косметической продукции — все те же 20–30 млн евро в месяц, а также с мылом и моющими средствами (4–6 миллионов) и прочей бытовой и промышленной химией (8–10 миллионов). Миллионы евро в месяц приносят полякам поставки в Россию пластиковых изделий, а также деревянной и бумажной продукции.



Середина 2022 года по какой-то причине ознаменовалась кратным ростом поставок из Польши в Россию одежды (примерно на 10 млн в месяц), а особенно — обуви (15–17 миллионов). По сравнению с Турцией, а, тем более с Китаем, это капля в море, однако деньги все равно ощутимые. Заметно упали, но и не думали прекращаться, поставки изделий из стали, меди, алюминия (как правило, это сантехника и это еще все вместе примерно на 10–15 млн евро в месяц). Отдельно идут инструменты — на них СВО вообще никак не повлияла. Все те же стабильные 7–11 млн в месяц.

Вот что упало сильно, на порядок, это поставки промышленного оборудования и компьютерной техники. Вместо ежемесячных 200 млн евро в 2021 году, сейчас всего 20–25 миллионов. Также на порядок, но далеко не в ноль, упали поставки из Польши электронного оборудования — к нам все еще приходит его на 5–7 миллионов каждый месяц. Лишь вдвое упали, но никуда не делись поставки оптической продукции.



В общей сложности Польша экспортировала в Россию товаров на 3,7 млрд евро в 2023 году, а за первые пять месяцев 2024 года — на 1,2 миллиарда. Венгрия откровенно проигрывает в этой забавной гонке. Ее результат лишь 1,1 миллиард за весь прошлый год и неубедительные 390 миллионов за январь-май 2024 года. Очень заметно за последние пару лет Венгрия нарастила поставки в Россию своего главного экспортного продукта — лекарств (30–50 млн евро в месяц) и органической химии. Трудно сказать, как именно (все же от продуктового эмбарго европейских товаров в России никто с 2014 года не отказывался), но Венгрия, как и прежде, продолжает отчитываться в статистические органы Евросоюза о поставках в РФ молочной продукции на 2–3 млн евро ежемесячно.

Завершить короткий перечень заметных товарных номенклатур, все еще экспортируемых Венгрией в Россию, можно средствами женской гигиены под брендами Always, Discreet и Naturella. Их не так мало: более 105 млн евро за прошлый год. Это, к слову, на треть больше, чем за 2021 год, а значит, венгерским производителям удалось заместить ряд иностранных поставщиков. Известно лишь, что это точно не поляки. Те, как везли в Россию свою Bella на 1–1,5 млн евро в месяц, так и благополучно продолжают.



Подводя итоги завязавшегося на высшем уровне спора между Венгрией и Польшей о том, кто больше поддерживает Россию, можно констатировать: денег российским компаниям за товары (в первую очередь, нефть) больше дает Будапешт (5,7 млрд евро в 2023 году). А вот зарабатывает на российских покупателях — Варшава (3,7 млрд евро).

