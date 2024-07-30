Самая мощная электрозарядная станция в России установлена во Владикавказе

Во Владикавказе, недалеко от Военно-Грузинской дороги, установили самую мощную в России электрозарядную станцию (ЭЗС) — она заряжает батареи электромобиля полностью всего за 15 минут. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», станция вошла в Книгу рекордов России.
Мощность новой ЭЗС составляет 454,3 кВт, она может одновременно заряжать четыре электромобиля. Обычно емкость аккумулятора таких машин не превышает 120 кВт, хотя встречаются и модели с батареями емкостью до 360 кВт. «Заправиться» электричеством можно настолько, насколько это нужно в конкретном случае, в зависимости от уровня заряда батареи, температуры окружающей среды и т.п.
Сейчас в качестве инфраструктуры для электрокаров используются медленные и быстрые ЭЗС. Для сравнения: медленная ЭЗС рассчитана на 11–22 кВт, и на зарядку аккумулятора емкостью 60 кВт нужно около трех часов — это, конечно, быстрее, чем от стандартной розетки. Быстрые ЭЗС обладают мощностью 150–200 кВт, и скорость зарядки на них составляет от 30 минут до полутора часов.
Среднегодовой рост парка электромобилей в нашей стране превышает 90 %, а в Северной Осетии этот показатель равен 100 % и, по словам главы региона Сергея Меняйло, будет только расти.