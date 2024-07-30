Самая мощная электрозарядная станция в России установлена во Владикавказе

Во Владикавказе, недалеко от Военно-Грузинской дороги, установили самую мощную в России электрозарядную станцию (ЭЗС) — она заряжает батареи электромобиля полностью всего за 15 минут. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», станция вошла в Книгу рекордов России.

Мощность новой ЭЗС составляет 454,3 кВт, она может одновременно заряжать четыре электромобиля. Обычно емкость аккумулятора таких машин не превышает 120 кВт, хотя встречаются и модели с батареями емкостью до 360 кВт. «Заправиться» электричеством можно настолько, насколько это нужно в конкретном случае, в зависимости от уровня заряда батареи, температуры окружающей среды и т.п.