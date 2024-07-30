Не только кафе и магазины. У вас есть любимое место, которое работает в Петербурге больше 50 лет?

«Фонтанка» продолжает собирать самые интересные места нашего города в рамках четвертого сезона проекта « (От)Личный Петербург ». Мы ищем «вечные места»: магазины, кафе, рестораны, отели, которые работают на одном и том же месте уже больше 50 лет. Если у вас есть такое на примете, расскажите нам !

«Навсегда» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем объекты притяжения и городской гордости, радующие своей работой уже не одно поколение петербуржцев.

Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, Санкт-Петербургский дом книги? Или бистро «Колобок»? Предложите своего кандидата!

В качестве эксперта номинацию «Навсегда» курирует Оксана Лебедева — исполнительный директор группы туристических компаний. Мы попросили Оксану выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот ее выбор:

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.



26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

