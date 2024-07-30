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    Не только кафе и магазины. У вас есть любимое место, которое работает в Петербурге больше 50 лет?

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    Фото: «Яндекс.Панорамы»
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    «Фонтанка» продолжает собирать самые интересные места нашего города в рамках четвертого сезона проекта «(От)Личный Петербург». Мы ищем «вечные места»: магазины, кафе, рестораны, отели, которые работают на одном и том же месте уже больше 50 лет. Если у вас есть такое на примете, расскажите нам!

    «Навсегда» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем объекты притяжения и городской гордости, радующие своей работой уже не одно поколение петербуржцев.

    В качестве эксперта номинацию «Навсегда» курирует Оксана Лебедева — исполнительный директор группы туристических компаний. Мы попросили Оксану выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот ее выбор:

    1. Елисеевский магазин;
    2. Букинистический магазин «Академия»/«Подписные издания»;
    3. Ботанический сад Петра Великого.

    Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, Санкт-Петербургский дом книги? Или бистро «Колобок»? Предложите своего кандидата!


    Как выдвинуть на конкурс любимое место

    1. Перейти на страницу выдвижения.
    2. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию.
    3. Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата.
    4. Нажать на кнопку «Отправить».
    5. Повторить для других номинаций.

    Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.

    Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

    Фото: «Яндекс.Панорамы»

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