«Рёнхап»: 11-летняя дочь Ким Чен Ына готовится стать его преемницей

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, готовится стать преемницей своего отца, пишет 29 июля агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Издание подчеркивает, что выбор в пользу дочери окончательно еще не сделан, и Ким Чен Ын в конечном итоге может выбрать кого-то другого. Тем не менее, Ким Чжу Э является «сильным кандидатом», что подтверждают ее появления на публике, мероприятия, которые она посещает и реакция общественности.

В прошлом около 60 процентов общественной деятельности Ким Чжу Э заключалось в сопровождении ее отца на военных и экономических мероприятиях. В ее адрес также часто применяется слово «хяндо», которое переводится как «проводник», и означает «освещать путь вперед в революционной борьбе». Оно часто используется в Северной Корее по отношению к лидерам или их преемникам.