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    Врач Елизаветинской больницы стал свидетелем падения гимнастки в Кисловодском цирке. Он рассказал об оказании первой помощи

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    Среди зрителей шоу «Бурлеск» на манеже Кисловодского цирка, в ходе которого сорвалась гимнастка, оказался врач из Елизаветинской больницы Петербурга Юрий Михайлюк. Медик рассказал о произошедшем и об оказании девушке первой помощи. Рассказ врача 29 июля в своем паблике во «ВКонтакте» опубликовала Елизаветинская больница.


    Накануне о трагическом происшествии во время шоу «Бурлеск» рассказал в своем телеграм-канале Эдгард Запашный. Гимнастка Диляра Бикмаева сорвалась с высоты во время исполнения элемента в номере «Погружаясь в любовь».

    Во втором ряду среди зрителей оказался врач анестизиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Юрий Михайлюк.

    «Я вскочил и побежал на автомате к ней. К ней уже подбежали сотрудники цирка. Ее перевернули, потому что она лежала в воде лицом вниз после падения, и взяли на руки. Я подбежал, сказал, что я врач-реаниматолог, что я помогу. Сказал положить ее обратно, чтобы не ухудшить ее состояние. Она была без сознания, и она не дышала. Я вывел нижнюю челюсть и обеспечил проходимость дыхательных путей, и это буквально единственное самое важное, что можно сделать из оказания первой помощи. Потому что больные без сознания в такой ситуации до приезда скорой помощи могут просто задохнуться», — рассказал медик.

    Елизаветинская больница

    Также врач организовал ее эвакуацию на жестком щите, так как транспортировать больных после падения с высоты можно только так.

    Пострадавшая начала приходить в себя и задышала, когда ее уже вынесли к выходу из цирка, куда вызвали скорую помощь. Также медик попросил девушку подвигать руками и ногами — она смогла это сделать. После чего стало понятно, что самого страшного — перелома позвоночника — не случилось.

    Жизни девушки в настоящее время ничто не угрожает. Гимнастка получила перелом челюсти и скуловой кости.

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