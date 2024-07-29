Президент может получить право ограничивать доступ к информации

Президент России может получить право ограничивать доступ к информации в целях защиты конституционного строя и рада других оснований. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта одобрил профильный парламентский комитет по информационной политике, документ размещен в базе законопроектов нижней палаты парламента.
Ограничение доступа к информации актами президента может быть установлено также для защиты нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Соблюдение конфиденциальности информации в этом случае будет обязательным.
Кроме того, закон об информации предложено дополнить новой статьей 65.2, которая даст Генпрокуратуре право ограничивать доступ к ресурсам, на которых размещена запрещенная актами президента информация. Требование о блокировке в Роскомнадзор могут направить как глава ведомства, так и его заместители.