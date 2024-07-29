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    На туристку в Башкирии с неба упал мужчина. Ей пришлось ехать в больницу

    2008
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    Серьезные травмы получила туристка на горе Торатау в Башкортостане — на нее с неба упал парапланерист. Девушку пришлось эвакуировать.

    О необычном ЧП сообщает МЧС России 29 июля. Отмечается, что парапланерист совершил жесткую посадку, и так вышло, что врезался в осматривающую красоты горы туристку.

    МЧС России

    После столкновения стало ясно, что сама она не может спуститься вниз, пришлось вызывать спасателей. Медики также поднялись наверх. Судя по кадрам, у девушки может быть сломана рука.

    Фото: МЧС России
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    Сотрудники МЧС и добровольцы спустили пострадавшую к машине скорой помощи.

    Парапланерист получил незначительные травмы.

    Фото: МЧС России

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