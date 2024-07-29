На туристку в Башкирии с неба упал мужчина. Ей пришлось ехать в больницу

Серьезные травмы получила туристка на горе Торатау в Башкортостане — на нее с неба упал парапланерист. Девушку пришлось эвакуировать.
О необычном ЧП сообщает МЧС России 29 июля. Отмечается, что парапланерист совершил жесткую посадку, и так вышло, что врезался в осматривающую красоты горы туристку.
МЧС России
После столкновения стало ясно, что сама она не может спуститься вниз, пришлось вызывать спасателей. Медики также поднялись наверх. Судя по кадрам, у девушки может быть сломана рука.
Сотрудники МЧС и добровольцы спустили пострадавшую к машине скорой помощи.
Парапланерист получил незначительные травмы.