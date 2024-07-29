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    В ДТП с «КамАЗом» в Металлострое пострадали двое: мужчина и беременная женщина

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    Днем 29 июля на Центральной улице в поселке Металлострой «КамАЗ» столкнулся с «Опелем». В результате мужчина и беременная женщина, которая была за рулем легковушки, были госпитализированы. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    ДТП произошло в 14:23. На перекрестке столкнулись «КамАЗ» и «Опель». За рулем легковушки была беременная 35-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Пассажир «Опеля», 33-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.


    Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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