В ДТП с «КамАЗом» в Металлострое пострадали двое: мужчина и беременная женщина

Днем 29 июля на Центральной улице в поселке Металлострой «КамАЗ» столкнулся с «Опелем». В результате мужчина и беременная женщина, которая была за рулем легковушки, были госпитализированы. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
ДТП произошло в 14:23. На перекрестке столкнулись «КамАЗ» и «Опель». За рулем легковушки была беременная 35-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Пассажир «Опеля», 33-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.