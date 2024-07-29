Госдума предложила расширить перечень мест размещения мигрантов, ожидающих выдворения из РФ

Государственная дума России 29 июля опубликовала обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением расширить перечень мест для размещения мигрантов, ожидающих выдворения из страны. Проект постановления опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
В частности, в нем предлагается рассмотреть вопрос об использовании всех имеющихся помещений МВД России, предназначенных для административно задержанных лиц, для возможного размещения выдворяемых лиц при невозможности их помещения в специальные учреждения при отсутствии таковых.
Необходимость меры в документе объясняется «безопасностью граждан России и предупреждением нарушения общественного порядка».
На деле это может быть связано с банальной нехваткой камер для размещения мигрантов в условиях массовых депортаций. В правилах оборудования служебных помещений для задержанных также отсутствует пункт об обязательно работающем видеонаблюдении, оно лишь «может использоваться» в такого рода помещениях.