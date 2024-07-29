Гендиректор Росгосцирка: запрет цирка с животными приведет к ликвидации циркового искусства как явления

Для животных в цирке созданы комфортные условия пребывания. Законопроект, направленный на запрет цирка с животными, повлечет за собой ликвидацию циркового искусства и спровоцирует создание «теневого сектора». Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Росгосцирка» Сергея Белякова.

Беляков прокомментировал информагентству соответствующий проект партии «Новые люди». «Инициатива <...> выглядит исключительно деструктивной и направленной на ослабление целой отрасли российской культуры, которое неизбежно приведет к ликвидации циркового искусства как явления», — сказал Беляков.