Гендиректор Росгосцирка: запрет цирка с животными приведет к ликвидации циркового искусства как явления

Для животных в цирке созданы комфортные условия пребывания. Законопроект, направленный на запрет цирка с животными, повлечет за собой ликвидацию циркового искусства и спровоцирует создание «теневого сектора». Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Росгосцирка» Сергея Белякова.
Беляков прокомментировал информагентству соответствующий проект партии «Новые люди». «Инициатива <...> выглядит исключительно деструктивной и направленной на ослабление целой отрасли российской культуры, которое неизбежно приведет к ликвидации циркового искусства как явления», — сказал Беляков.
Гендиректор организации подчеркнул, что если цирк с животными запретят официально, то это спровоцирует развитие «теневого сектора цирковых представлений». Также Беляков отметил, что такая инициатива может повлечь за собой несоблюдение «законодательства в сфере ответственного обращения с животными». По словам Сергея Белякова, в филиалах Росгосцирка для животных созданы бережные и комфортные условия пребывания. Четвероногие артисты имеют разнообразный рацион питания, а также находятся под постоянным наблюдением у ветеринаров.
Законопроект «Новых людей» предполагает полный запрет на работу животных в цирке. Правительство РФ рекомендовало доработать эту инициативу, уточнив, что российским законодательством предусмотрено безопасное содержание животных в цирке.