Байден предложил лишить экс-лидеров США неподсудного статуса

Президент США Джо Байден в рамках реформы Верховного суда намерен лишить бывших президентов иммунитета от федерального преследования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома 29 июля.

«Недавние этические скандалы с участием судей заставили общественность усомниться в справедливости и независимости суда <…>. Президент Байден считает, что никто — ни президент, ни Верховный суд — не стоит выше закона», — говорится в тексте документа.

Еще одно предложение лидера США касается обеспечения сменяемости в Верховном суде. Американский лидер предложил, чтобы президент в обязательном порядке мог менять одного из девяти верховных судей каждые два года. При этом каждый новый судья мог избираться на ограниченный — 18-летний — срок (сейчас в США их полномочия не ограничены временными рамками).