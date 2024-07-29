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    Байден предложил лишить экс-лидеров США неподсудного статуса

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    Президент США Джо Байден в рамках реформы Верховного суда намерен лишить бывших президентов иммунитета от федерального преследования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома 29 июля.

    «Недавние этические скандалы с участием судей заставили общественность усомниться в справедливости и независимости суда <…>. Президент Байден считает, что никто — ни президент, ни Верховный суд — не стоит выше закона», — говорится в тексте документа.

    Еще одно предложение лидера США касается обеспечения сменяемости в Верховном суде. Американский лидер предложил, чтобы президент в обязательном порядке мог менять одного из девяти верховных судей каждые два года. При этом каждый новый судья мог избираться на ограниченный — 18-летний — срок (сейчас в США их полномочия не ограничены временными рамками).

    Третьим предложением является введение обязательного к исполнению единого этического кодекса для Верховного суда.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Верховный суд США признал за Трампом иммунитет от юридического преследования, но не абсолютный. Согласно заявлению государственного органа, президент страны неподсуден лишь за действия, совершенные им в официальном статусе. Экс-лидер США приветствовал решение Верховного суда, назвав его «большой победой для американской конституции и демократии».

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