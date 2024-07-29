Ученые из Томска придумали механизм для бурения шахт и скважин с помощью жидкости

Новый механизм для горных работ, основной движущей силой в котором является специальная жидкость, создали в Томском политехническом университете — это поможет разрушать горные породы и бурить шахты и скважины с большей эффективностью, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Основной движущей силой в этом случае является специальная жидкость. Плунжер — специальный поршень, похожий на тот, что выталкивает жидкие лекарства из медицинского шприца — начинает работать, когда включается установка. В результате этого в жидкости возникает резонанс: молекулы начинают двигаться с определенной частотой, вырабатывая энергию. Импульсы этой энергии передаются на специальный подвижный колебательный механизм, а от него через жидкость — на рабочий инструмент, который дробит породу.