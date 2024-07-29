В Мурино в 2026 году сдадут школу на 834 места

В Мурино началось строительство новой школы на 834 места. Как сообщают в Группе ЦДС, ввести ее в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года.



Сейчас на площадке будущей школы в ЖК «Мурино Space» идут работы нулевого цикла. Здание переменной высотности — от одного до трех этажей — будет разделено на три блока: обособленные зоны с отдельными входами для начальной и старшей школ, а также общешкольный блок.



Помимо учебных классов в здании разместятся спальни-игровые для групп продленного дня, три спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 567 мест, библиотека с медиатекой, пищеблок и столовая на 452 места, мастерские и кабинет информатики, кабинет психолога, медицинский блок, административные кабинеты, пожаробезопасная зона для маломобильных групп, вестибюль с гардеробами для каждого класса.

