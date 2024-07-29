В Госдуме поддержали запрет звонков с незнакомых номеров в мессенджерах

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки о запрете звонков с незнакомых номеров в мессенджерах. Об этом 29 июля рассказал глава ведомства Александр Хинштейн.



«Это серьезный удар по кибермошенникам, которые активно перешли в мессенджеры», — написал он у себя в телеграм-канале.

Блокировать входящие звонки с неизвестных номеров будут через систему «Антифрод», которую в 2022 году презентовал Роскомнадзор. Информация о всех звонках поступает в единую систему, и оператор связи получает данные о достоверности номера. Если вызов и номер реальные, то абонентов соединят. В противном случае звонок просто не поступит, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.