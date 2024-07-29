Больше 100 пострадавших, вагоны раскидало, у КАМАЗа оторвало кабину: онлайн собираем всё о крушении поезда Казань — Адлер

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Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По словам очевидцев, после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде перевернулось девять вагонов с людьми.
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Для помощи пострадавшим и их близким заработали горячие линии:
По вопросам, связанным с ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться по телефонам горячих линий:
— горячая линия МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96–70–39;
— горячая линия РЖД: 8–800–775–00–00 (далее нажать 2).
Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73–02–33.
администрация Волгоградской области
Для пассажиров поезда «Казань — Адлер» в Волгоградской области организованы пункты временного размещения. Людей до них довозят организованными группами на автобусах.
По информации источника с места ЧП, тяжелую травму получила женщина, ногу которой зажало искорёженными конструкциями вагонов. Не исключено, что медики могут прибегнуть к ампутации. В реанимацию доставлен и водитель КАМАЗа, получившего многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.
Кроме того, в поезде находились дети, организованными группами направлявшиеся в лагеря. Сейчас их распоряжением главы Котельниково отправили в гостиницу «Кристалл».
читатель V1.RU
Появилось видео, снятое в первые минуты после крушения поезда.
— Как много там людей придавило? Жесточайшим образом. Это просто жесть. Половину вагонов перевалило — говорит еще не отошедший от первого шока голос автора.
Напомним, 13 лет назад на этом же перегоне уже была похожая авария. На 185-м километре перегона станция Гремячая — Котельниково КАМАЗ врезался в товарный поезд. Известно, что 53-летний водитель грузовика проигнорировал запрещающие огни светофора и зуммер, выехал на пути и столкнулся с электровозом ВЛ-80, сцепленным с составом из 65 цистерн с горюче-смазочными материалами. Водитель КАМАЗа и его пассажир погибли на месте, машинист с ушибом грудной клетки отказался от госпитализации, помощника доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.
Переезд, на котором произошло сегодняшнее столкновение, также был оборудован только светофором и, судя по работающему зуммеру, заранее предупреждал о приближении поезда.
Вот так сейчас выглядит место крушения пассажирского поезда.
Электровоз ЭП-1, который подали под сошедший с рельсов поезд Казань — Адлер, был построен на Новочеркасском электровозостроительном заводе 30 сентября 2003 года. С завода поступил на Приволжскую железную дорогу, был приписан к ТЧЭ-11 Саратов-Пассажирское.
В марте 2015 года локомотив прошел средний ремонт на Новосибирском электровозоремонтном заводе, в апреле 2019 года он подвергся ремонту ТР-3 в сервисном локомотивном депо Россошь. В 2022 году локомотив был отправлен в Улан-Удэ на капитальный ремонт.
Степень повреждений локомотива после столкновения на перегоне в Котельниковском районе пока неизвестна.
По информации регионального оперативного штаба, на месте ДТП с участием пассажирского поезда в Котельниковском районе работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще 4 бригады СМП.
Также задействована авиация: бортом вертолета Ми-8 направлено 8 врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат».
В Котельниковскую ЦРБ доставлено 20 человек, в том числе 7 детей.
38-летняя пассажирка поезда Мария рассказала о трагедии. Она ехала в последних вагонах поезда и не пострадала, но очень напугана.
— Был жуткий грохот. Вещи все попадали. Мы очень испугались, — рассказывает Мария. — К счастью, я не пострадала. Это была жесть. Я упала. Наш вагон не перевернулся. Нас осмотрели медики, сказали, что всё нормально. Люди трясутся. Нам сказали, чтобы мы не нервничали и что мы скоро поедем. Погибших нет, но есть раненые в других вагонах. Сказали, что за теми, кто был в перевернувшихся вагонах, приедут автобусы. А нас дальше прицепят и повезут на поезде.
Пресс-служба аппарата губернатора Андрея Бочарова сообщила, что он лично уже выехал на место крушения поезда у Котельниково. Также на место направлены еще четыре экипажа скорой помощи дополнительно к 22 уже работающим на месте.
Приволжская железная дорога обновила информацию о пострадавших: всего госпитализированы
По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда
Всего в поезде на момент происшествия находилось 803 пассажира.
Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
В РЖД создана горячая линия по вопросам трагедии:
Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, по уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.
Локомотивная бригада в соответствии с инициативой приняла всё необходимое в таком случае. Машинист применил экстренное торможение, но из-за дальнего света предотвратить его не удалось. Скорость поезда составляла
Железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляет более одного километра.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, возбужденных по факту схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области.
Близкие пассажиров поезда переживают за судьбу и здоровье своих близких.
— В этом поезде ехали моя взрослая дочь с маленькой внучкой. Они лежали, когда внезапно случился удар, — рассказал взволнованный мужчина. — Они не пострадали, просто это было очень неожиданно. Они были в вагоне, который не перевернулся. Сейчас стоят в поле, а люди там работают. Ехали отдыхать в Адлер, но сейчас даже не знают, что будут делать дальше и как вообще быть.
Глава Котельниковского района Сергей Понкратов:
— Сейчас нахожусь на месте происшествия, все экстренные службы прибыли оперативно и работают на месте ЧП. Организованы подвоз воды и доставка пассажиров в пункты временного размещения.
По Второй Продольной Волгограда в сторону Котельниково одна за другой мчатся машины скорой помощи и полиции с мигалками.
Самосвал КАМАЗ 6520, попавший в аварию с пассажирским поездом, был зарегистрирован на калининградскую фирму ООО «Каркаде».
Автомобиль был выпущен в 2021 году, в этом же году встал на учет. В базе ГИБДД имеется единственная запись о регистрационных действиях. На автомобиль наложено шесть ограничений судебными приставами Москвы и Московской области.
В общей сложности на организации, по данным ведомства, числится 40 неоплаченных штрафов, в основном за превышение скорости от 20 до