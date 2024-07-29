Больше 100 пострадавших, вагоны раскидало, у КАМАЗа оторвало кабину: онлайн собираем всё о крушении поезда Казань — Адлер

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По словам очевидцев, после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде перевернулось девять вагонов с людьми.



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