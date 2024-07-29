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    Крушение поезда Казань-Адлер

    Больше 100 пострадавших, вагоны раскидало, у КАМАЗа оторвало кабину: онлайн собираем всё о крушении поезда Казань — Адлер

    На месте работают десятки скорых и спасатели

    5326
    4 комментария

    читатели V1.RU

    Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По словам очевидцев, после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде перевернулось девять вагонов с людьми.

    Всё, что известно о трагедии, собираем в режиме онлайн.

    Инфографика: Полина Авдошина

    Если вы или ваши близкие находились в этом поезде, если вы стали очевидцами трагедии, у вас есть фото или видео, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией V1.RU

    Телефон редакции

    8-917-840-00-50
    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Для помощи пострадавшим и их близким заработали горячие линии:

    По вопросам, связанным с ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться по телефонам горячих линий:

    — горячая линия МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96–70–39;

    — горячая линия РЖД: 8–800–775–00–00 (далее нажать 2).

    Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73–02–33.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    администрация Волгоградской области

    Для пассажиров поезда «Казань — Адлер» в Волгоградской области организованы пункты временного размещения. Людей до них довозят организованными группами на автобусах.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    По информации источника с места ЧП, тяжелую травму получила женщина, ногу которой зажало искорёженными конструкциями вагонов. Не исключено, что медики могут прибегнуть к ампутации. В реанимацию доставлен и водитель КАМАЗа, получившего многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

    Кроме того, в поезде находились дети, организованными группами направлявшиеся в лагеря. Сейчас их распоряжением главы Котельниково отправили в гостиницу «Кристалл».

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    читатель V1.RU

    Появилось видео, снятое в первые минуты после крушения поезда.

    — Как много там людей придавило? Жесточайшим образом. Это просто жесть. Половину вагонов перевалило — говорит еще не отошедший от первого шока голос автора.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Напомним, 13 лет назад на этом же перегоне уже была похожая авария. На 185-м километре перегона станция Гремячая — Котельниково КАМАЗ врезался в товарный поезд. Известно, что 53-летний водитель грузовика проигнорировал запрещающие огни светофора и зуммер, выехал на пути и столкнулся с электровозом ВЛ-80, сцепленным с составом из 65 цистерн с горюче-смазочными материалами. Водитель КАМАЗа и его пассажир погибли на месте, машинист с ушибом грудной клетки отказался от госпитализации, помощника доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

    Переезд, на котором произошло сегодняшнее столкновение, также был оборудован только светофором и, судя по работающему зуммеру, заранее предупреждал о приближении поезда.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Вот так сейчас выглядит место крушения пассажирского поезда.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Фото: Сергей Понкратов

    Электровоз ЭП-1, который подали под сошедший с рельсов поезд Казань — Адлер, был построен на Новочеркасском электровозостроительном заводе 30 сентября 2003 года. С завода поступил на Приволжскую железную дорогу, был приписан к ТЧЭ-11 Саратов-Пассажирское.

    В марте 2015 года локомотив прошел средний ремонт на Новосибирском электровозоремонтном заводе, в апреле 2019 года он подвергся ремонту ТР-3 в сервисном локомотивном депо Россошь. В 2022 году локомотив был отправлен в Улан-Удэ на капитальный ремонт.

    Степень повреждений локомотива после столкновения на перегоне в Котельниковском районе пока неизвестна.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    По информации регионального оперативного штаба, на месте ДТП с участием пассажирского поезда в Котельниковском районе работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще 4 бригады СМП.

    Также задействована авиация: бортом вертолета Ми-8 направлено 8 врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат».

    В Котельниковскую ЦРБ доставлено 20 человек, в том числе 7 детей.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    38-летняя пассажирка поезда Мария рассказала о трагедии. Она ехала в последних вагонах поезда и не пострадала, но очень напугана.

    — Был жуткий грохот. Вещи все попадали. Мы очень испугались, — рассказывает Мария. — К счастью, я не пострадала. Это была жесть. Я упала. Наш вагон не перевернулся. Нас осмотрели медики, сказали, что всё нормально. Люди трясутся. Нам сказали, чтобы мы не нервничали и что мы скоро поедем. Погибших нет, но есть раненые в других вагонах. Сказали, что за теми, кто был в перевернувшихся вагонах, приедут автобусы. А нас дальше прицепят и повезут на поезде.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Пресс-служба аппарата губернатора Андрея Бочарова сообщила, что он лично уже выехал на место крушения поезда у Котельниково. Также на место направлены еще четыре экипажа скорой помощи дополнительно к 22 уже работающим на месте.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Приволжская железная дорога обновила информацию о пострадавших: всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда № 481 Казань — Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка.

    Всего в поезде на момент происшествия находилось 803 пассажира.

    Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

    В РЖД создана горячая линия по вопросам трагедии: 8 800 775-00-00, далее нажмите 2.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, по уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

    Локомотивная бригада в соответствии с инициативой приняла всё необходимое в таком случае. Машинист применил экстренное торможение, но из-за дальнего света предотвратить его не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час.

    Железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляет более одного километра.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, возбужденных по факту схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Близкие пассажиров поезда переживают за судьбу и здоровье своих близких.

    — В этом поезде ехали моя взрослая дочь с маленькой внучкой. Они лежали, когда внезапно случился удар, — рассказал взволнованный мужчина. — Они не пострадали, просто это было очень неожиданно. Они были в вагоне, который не перевернулся. Сейчас стоят в поле, а люди там работают. Ехали отдыхать в Адлер, но сейчас даже не знают, что будут делать дальше и как вообще быть.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Глава Котельниковского района Сергей Понкратов:

    — Сейчас нахожусь на месте происшествия, все экстренные службы прибыли оперативно и работают на месте ЧП. Организованы подвоз воды и доставка пассажиров в пункты временного размещения.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    По Второй Продольной Волгограда в сторону Котельниково одна за другой мчатся машины скорой помощи и полиции с мигалками.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
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    Самосвал КАМАЗ 6520, попавший в аварию с пассажирским поездом, был зарегистрирован на калининградскую фирму ООО «Каркаде».

    Автомобиль был выпущен в 2021 году, в этом же году встал на учет. В базе ГИБДД имеется единственная запись о регистрационных действиях. На автомобиль наложено шесть ограничений судебными приставами Москвы и Московской области.

    В общей сложности на организации, по данным ведомства, числится 40 неоплаченных штрафов, в основном за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

    Инфографика: Полина Авдошина
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: Сергей Понкратов
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    Фото: читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU
    читатель V1.RU