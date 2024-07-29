Мощный пожар на несколько этажей выгнал на улицу жильцов дома на Народной. Видео

Сотрудники МЧС потушили пожар в квартире в Невском районе Петербурга утром 29 июля. Из-за ЧП пришлось эвакуировать жильцов дома.
читатель «Фонтанки» Кирилл
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на Народной улице, 72 поступил дежурному в 10:42. Огонь вспыхнул на балконе третьего этажа, охватив всю обстановку на трех «квадратах». После пламя перекинулось на четвертый этаж, где, помимо балкона, загорелась и комната.
К месту ЧП оперативно прибыли 12 человек личного состава на трех спецмашинах. Они эвакуировали из опасной зоны 12 человек. К 11:01 пламя удалось полностью потушить.
«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.