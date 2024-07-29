Первоклассник на детском самокате заехал под колёса «Дэу» на Октябрьской набережной

Восьмилетний первоклассник угодил под колёса машины, катаясь на детском самокате в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 июля.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребёнок попал в аварию во дворе у дома
По информации «Фонтанки», школьник катался на самокате в своём дворе. Его увезли в больницу со ссадинами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Иностранец приехал в Россию на заработки, требования миграционного законодательства не игнорирует. Из дорожных проступков в этом году — только штраф за управление транспортным средством при наличии неисправности.