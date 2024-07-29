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    В пекарне у станции «Проспект Большевиков» изнасиловали стажёра

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    Сотрудница круглосуточной пекарни подверглась нападению на своём новом рабочем месте в Невском районе Петербурга. О случившемся с ней в полицию сообщил начальник.

    Предприниматель позвонил в экстренную службу с рассказом о надругательстве над женщиной-стажёром накануне около десяти часов утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля. По предварительным данным, всё произошло ночью на улице Коллонтай, 18, неподалёку от станции метро «Проспект Большевиков».

    Позже за медицинской помощью обратилась 37-летняя гражданка Узбекистана. Под подозрением её земляк.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, не работающего и не состоящего на миграционном учёте 21-летнего иностранца задержали около двух часов дня по горячим следам. Молодой человек попался полицейским у того же ларька, где работает потерпевшая.

    Следственный комитет возбудил дело по статье об изнасиловании. Подозреваемый задержан на двое суток.

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