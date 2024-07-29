    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    752мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.57eur93.26

    Циклонический вихрь сбивает Петербургу высокую температуру. Подробный прогноз на эту неделю

    7338
    5 комментариев

    Сегодня на погоду Петербурга начал оказывать влияние циклонический вихрь, проходящий у южных границ региона, и смещающийся в центр Европейской России. Об этом 29 июля рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В последующие дни этот циклон выйдет в Предуралье и будет медленно смещаться к северу вдоль западных склонов Уральских гор, а по его периферии в Санкт-Петербург будут поступать очаги дожди и прохладные воздушные массы. В такой ситуации температурный фон в городе на Неве, начиная со вторника и до конца рабочей недели, будет на 1–2° ниже климатической нормы.

    Сегодня в городе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днём +24…+26°. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Во вторник преимущественно облачно, кратковременные дожди. Ночью +15…+17°, днём +21…+23°. Ветер северный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В среду облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +14…+16°, днём +20…+22°. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В четверг облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +13…+15°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В пятницу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в выходные кратковременные дожди местами еще пройдут, а температура воздуха подрастёт и вернётся в рамки климата, днём ожидается +23...+25°.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода на неделю
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close