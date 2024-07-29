Циклонический вихрь сбивает Петербургу высокую температуру. Подробный прогноз на эту неделю

Сегодня на погоду Петербурга начал оказывать влияние циклонический вихрь, проходящий у южных границ региона, и смещающийся в центр Европейской России. Об этом 29 июля рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра « Фобос » Михаил Леус.

В последующие дни этот циклон выйдет в Предуралье и будет медленно смещаться к северу вдоль западных склонов Уральских гор, а по его периферии в Санкт-Петербург будут поступать очаги дожди и прохладные воздушные массы. В такой ситуации температурный фон в городе на Неве, начиная со вторника и до конца рабочей недели, будет на 1–2° ниже климатической нормы.

Сегодня в городе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днём +24…+26°. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +14…+16°, днём +20…+22°. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник преимущественно облачно, кратковременные дожди. Ночью +15…+17°, днём +21…+23°. Ветер северный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +13…+15°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

По предварительному прогнозу, в выходные кратковременные дожди местами еще пройдут, а температура воздуха подрастёт и вернётся в рамки климата, днём ожидается +23...+25°.