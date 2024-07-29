В Петербурге со вторника станет прохладнее

Петербург оказался под влиянием северной периферии выходящего в центр страны циклонического вихря. В городе в понедельник, 29 июля , ожидается облачная с прояснениями погода, на юге возможны кратковременные дожди, по области с грозами, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха от плюс 24 до плюс 26 градусов , в Ленинградской области — от 22 до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с , порывистый.

