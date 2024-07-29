В Петербурге со вторника станет прохладнее

Петербург оказался под влиянием северной периферии выходящего в центр страны циклонического вихря. В городе в понедельник,
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Петербург оказался под влиянием северной периферии выходящего в центр страны циклонического вихря. В городе в понедельник,
Температура воздуха от плюс 24 до плюс
Во вторник прогнозируются небольшие дожди и станет прохладнее — плюс
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