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    В Петербурге со вторника станет прохладнее

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    Петербург оказался под влиянием северной периферии выходящего в центр страны циклонического вихря. В городе в понедельник, 29 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, на юге возможны кратковременные дожди, по области с грозами, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха от плюс 24 до плюс 26 градусов, в Ленинградской области — от 22 до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, порывистый.

    Во вторник прогнозируются небольшие дожди и станет прохладнее — плюс 21–23 градуса.

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