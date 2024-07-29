12 продуктов, которые снизят давление. Профессор-кардиолог назвала рацион для гипертоников

Средиземноморская диета — это один из самых эффективных способов контролировать артериальное давление Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Гипертония, или высокое кровяное давление, — одно из самых распространенных заболеваний во всём мире. Тех, кому поставили диагноз «гипертония», ждет постоянная коррекция с помощью препаратов, прописанных врачом. Но чтобы помочь своему организму справиться с повышенным давлением, стоит, во-первых, включить в свой режим физические нагрузки. Например, езду на велосипеде, плавание или интенсивную ходьбу. Всего 30 минут активности в день помогут чувствовать себя гораздо лучше.



Кроме того, необходимо следить за своим рационом. Пищевые привычки действительно могут значительно улучшить самочувствие.

— Снизить давление также помогают здоровый сон и медитации. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками всё это — основы здорового образа жизни, — рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Ольга Бокерия, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Кардиолог рекомендуют гипертоникам добавить в свой рацион определенные продукты — они помогут справиться со скачками давления.



В списке оказались:

Зеленые листовые овощи. Ягоды. Гранаты. Чеснок. Жирная рыба. Оливковое масло. Свёкла. Необработанная овсянка. Натуральный йогурт. Семечки (тыквенные, чиа, лен, подсолнечник), только без соли и масла, сырые или подсушенные в духовке или на сковородке. Бобы. Черный шоколад. Кроме того, ученые давно доказали, что средиземноморская диета — это один из самых эффективных способов контролировать артериальное давление.

В основе такого рациона растительные продукты, полезные жиры, нежирные белки, цельнозерновые. Средиземноморская диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также сохраняет молодость и красоту.



В ней присутствуют:

оливковое масло и оливки;

свежие овощи;

рыба и морепродукты;

мясо;

зелень;

цельнозерновые продукты В этой диете также есть все компоненты, которые важны для здорового мозга. Это полиненасыщенные жирные кислоты и минералы, например цинк, магний, витамины В, С и Е. Но придерживаться здорового рациона придется постоянно, это должно стать стилем жизни.



Как понизить давление без таблеток в 6 приемов Бывает так, что у человека резко поднимается давление, а лекарств под рукой нет. В таких случаях люди начинают паниковать, чем только усугубляют ситуацию.



Как можно понизить давление быстро и без препаратов? Подробную инструкцию от кардиолога приводим здесь.

1. Успокойтесь Ничего страшного не происходит, даже если давление очень высокое, а переживания, стресс, страх лишь еще больше усилят проблему.

— Важно успокоиться и не волноваться. Подумайте о хорошем, о близких людях, семье, об отдыхе, о животных, природе — переключите фокус внимания, — советует кардиолог.

2. Примите правильное положение Сядьте в кресло, на ступеньку или на высокий диван, чтобы ноги находились в свешенном состоянии. Так кровь от туловища и головного мозга уходит в депо — вены в ногах.



Важно, чтобы ноги не касались пола: так мышцы будут расслаблены, не сокращены, следовательно, не смогут проталкивать кровь обратно к сердцу.

Еще один вариант: можно приложить теплые грелки к ногам или поместить ноги в таз с теплой водой. В обоих случаях происходит расширение сосудов нижних конечностей, вся кровь приливает сюда, тем самым разгружается сосудистое русло головы, туловища, сердца.

3. Обеспечьте приток свежего воздуха Откройте форточку (предпочтительно) или включите систему охлаждения воздуха — так вы обеспечите поступление кислорода к головному мозгу.



— Помните, головной мозг буквально отекает при повышении давления, так как орган находится в замкнутом пространстве, а приток крови при гипертоническом кризе повышен. Отсюда и общемозговая симптоматика, которая может наблюдаться при кризе: тошнота, рвота, головокружение, шум в ушах, ухудшение зрения, дезориентация. Поэтому так важно подышать, — поясняет врач.



С этой же целью мы снимаем с себя или с пострадавшего все тугие пояса, ремни, расстегиваем ворот рубашки — улучшаем циркуляцию.

4. Съешьте огурец… Съедаем 2–3 свежих (не соленых!) огурца. Идеально, если о вас позаботятся близкие и быстро мелко нарежут салат из огурца, петрушки и сельдерея. Это отличный мочегонный коктейль — быстро выведется лишняя жидкость, и давление снизится.

Арбуз, кстати, тоже обладает отличным мочегонным эффектом.

5....или выпейте зеленого чая Здесь нужно быть осторожным, и желательно заранее знать, как на ваш организм действует тот или другой напиток. Зеленый, желтый, красный чаи, улуны, цикорий тоже могут использоваться с целью достижения мочегонного эффекта. Но у некоторых людей эффект воздействия теобромина, ксантинов и кофеина может превалировать, и давление парадоксально повышается. Будьте осторожны!



Совет: заранее при хорошем самочувствии изучите свой организм. Измерьте давление, затем выпейте две чашки зеленого чая и измерьте давление через 20 минут. Если оно понизилось, значит, всё работает!

6. Создайте тишину Важно сделать следующее:

выключить яркий свет;

громкую музыку;

отключить рабочие звонки и чаты — нужно заняться здоровьем в этот момент.

Некоторым людям, кстати, помогает расслабиться классическая музыка. Если вы замечали за собой такой эффект, то можно включить что-нибудь из Чайковского или Баха на ваш выбор.

И не забывайте правильно дышать! Спокойно, глубоко, без резких вдохов и выдохов. Многим хорошо помогает успокоиться техника дыхания по квадрату.

