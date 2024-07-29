На развязке дамбы в Кронштадте меняется схема для транспорта и пешеходов

Реконструкция развязки Комплекса защитных сооружений Петербурга в Кронштадтском районе переходит на новый этап. Движение на ней переводят на новый пролет путепровода.
С 30 июля рабочее движение транспорта на развязке дороги, проходящей по дамбе, и Кронштадтского шоссе переведут на новое пролетное строение, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Осуществляться оно будет по одной полосе в каждом направлении. Водителей просят соблюдать скоростной режим и следить за временными знаками, разметкой и ограждениями.
Пешеходы, судя по схеме, тоже пойдут по новому тротуару вместо старого.