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    На развязке дамбы в Кронштадте меняется схема для транспорта и пешеходов

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    Фото: Дирекция КЗС Петербурга
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    Реконструкция развязки Комплекса защитных сооружений Петербурга в Кронштадтском районе переходит на новый этап. Движение на ней переводят на новый пролет путепровода.

    С 30 июля рабочее движение транспорта на развязке дороги, проходящей по дамбе, и Кронштадтского шоссе переведут на новое пролетное строение, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Осуществляться оно будет по одной полосе в каждом направлении. Водителей просят соблюдать скоростной режим и следить за временными знаками, разметкой и ограждениями.

    Пешеходы, судя по схеме, тоже пойдут по новому тротуару вместо старого.

    Фото: Дирекция КЗС Петербурга
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    Фото: Дирекция КЗС Петербурга
    Фото: Дирекция КЗС Петербурга

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