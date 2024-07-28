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    Британец Джордж Рассел выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1». И был дисквалифицирован сразу после гонки

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    Британец Джордж Рассел из команды Mercedes 28 июля выиграл Гран-при Бельгии, четырнадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Однако победу его команда праздновала недолго: вскоре после гонки победитель был дисквалифицирован, и титул перешел к Льюису Хэмилтону, финишировавшему вторым.

    Причиной дисквалификации стал вес болида Mersedes. Как пишет Международная автомобильная федерация (FIA), при первоначальном взвешивании автомобиль Рассела соответствовал минимальному показателю 798 в килограммов, однако после гонки топливо было слито из машины, болид взвесили повторно, и вес составил 796,5 килограмма, что на 1,5 кг меньше минимального веса, обозначенного в статье 4.1 ТР.

    Представитель Mercedes признал ошибку команды.

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    Джордж РасселФормула-1Гран-при бельгии
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