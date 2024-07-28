Британец Джордж Рассел выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1». И был дисквалифицирован сразу после гонки

Британец Джордж Рассел из команды Mercedes 28 июля выиграл Гран-при Бельгии, четырнадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Однако победу его команда праздновала недолго: вскоре после гонки победитель был дисквалифицирован, и титул перешел к Льюису Хэмилтону, финишировавшему вторым.

Причиной дисквалификации стал вес болида Mersedes. Как пишет Международная автомобильная федерация (FIA), при первоначальном взвешивании автомобиль Рассела соответствовал минимальному показателю 798 в килограммов, однако после гонки топливо было слито из машины, болид взвесили повторно, и вес составил 796,5 килограмма, что на 1,5 кг меньше минимального веса, обозначенного в статье 4.1 ТР.