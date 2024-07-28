Скончался Почетный гражданин Петербурга и экс-глава Ленинграда Владимир Ходырев

Скончался Почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Ходырев. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба городской администрации: свои соболезнования в связи с связи с трагическим событием выразил губернатор северной столицы Александр Беглов.

Владимир Ходырев родился в 1930-м году; в прошлом он — заметный советский партийный и государственный деятель; в 1983 году он был избран председателем Ленинградского исполкома городского Совета народных депутатов и пребывал на этом посту в течение 7 лет.

С 1990-го года он работал президентом Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Научно промышленная ассоциация „Тетраполис»», возглавлял некоммерческое партнерство «Транспортный союз Северо-Запада» и был председателем Совета банка «Тетраполис».

