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    Скончался Почетный гражданин Петербурга и экс-глава Ленинграда Владимир Ходырев

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    Скончался Почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Ходырев. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба городской администрации: свои соболезнования в связи с связи с трагическим событием выразил губернатор северной столицы Александр Беглов.

    Владимир Ходырев родился в 1930-м году; в прошлом он — заметный советский партийный и государственный деятель; в 1983 году он был избран председателем Ленинградского исполкома городского Совета народных депутатов и пребывал на этом посту в течение 7 лет.

    С 1990-го года он работал президентом Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Научно промышленная ассоциация „Тетраполис»», возглавлял некоммерческое партнерство «Транспортный союз Северо-Запада» и был председателем Совета банка «Тетраполис».

    «Он был связующим звеном между Ленинградом и Санкт‑Петербургом, между достижениями 80-х годов и успехами нашего времени», говорится в заявлении Смольного. «В годы его руководства началось строительство комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений. Строились новые станции метро».

    Уточняется, что именно за заслуги перед городом 25 мая 2022 года он был удостоен высокого звания Почетного гражданина Санкт‑Петербурга.

    Владимира Ходырев отличала смелость, твердость характера, глубокая компетентность и умение добиваться поставленных целей.

    Он вернул городу Музей, сохраняющий память о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда, и при его активном участии был учрежден памятный знак «Житель блокадного Ленинграда и появилась общественная организация «Жители блокадного Ленинграда».

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    Владимир ХодыревКончинаСоболезнованияГлава ленинградаПочетный гражданин
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