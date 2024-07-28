Гигантские куклы на подъемных кранах, прыжки над зрителями и леди-розы. Посмотрите, что творится на Елагином на фестивале уличных театров

Представления — самые разные. Вот девушки-розы (их шляпы — в форме цветков: белых, красных, черных) на ходулях гуляют по аллеям, склоняясь к маленьким зрителям, а сопровождающие их молодые люди в цилиндрах дарят посетителям живые цветы — это театр «Ларамбла» из Ростова-на-Дону. Вдали возле музея стекла громом гремит барабанное шоу DRUM TIME. А на поляне у дуба бодро играет каверы московский карнавальный оркестр TINTO BRASS BAND.

Зрители только успевают перемещаться: выступления идут одно за другим. Но где-то места нужно занимать заранее — ведущая-аниматор на площадке у Конюшенного корпуса шутит, что на ее трибуне зрители как пришли к 9 утра — так и сидят. И правда: народу здесь больше всего. Служба безопасности «держит периметр»: дети быстренько занимают «сидячие» первые ряды на асфальте, подстилая под себя программки и предусмотрительно захваченные родителями пенки, и норовят подползти ближе к сцене.



Но делать им это не дают: находиться близко во время представлений может быть опасно. Ведь, например, «прыгуны» на пружинящих ходулях из петербургской команды JUMP ENERGY взлетают в воздух на несколько метров! Кувыркаются в полете, прыгают через скакалку с переворотом вниз головой — причем во время вечернего шоу даже через горящую огнем! Брызги искр файер-шоу в темнеющем парке осыпают сцену водопадами.

