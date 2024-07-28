Гигантские куклы на подъемных кранах, прыжки над зрителями и леди-розы. Посмотрите, что творится на Елагином на фестивале уличных театров

Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
Фестиваль уличных театров «Елагин парк» на выходные наполнил пространство ЦПКиО яркими шоу: на 14 площадках в разных зонах парка с утра и до позднего вечера идут спектакли уличных театров.
Представления — самые разные. Вот девушки-розы (их шляпы — в форме цветков: белых, красных, черных) на ходулях гуляют по аллеям, склоняясь к маленьким зрителям, а сопровождающие их молодые люди в цилиндрах дарят посетителям живые цветы — это театр «Ларамбла» из Ростова-на-Дону. Вдали возле музея стекла громом гремит барабанное шоу DRUM TIME. А на поляне у дуба бодро играет каверы московский карнавальный оркестр TINTO BRASS BAND.
Зрители только успевают перемещаться: выступления идут одно за другим. Но где-то места нужно занимать заранее — ведущая-аниматор на площадке у Конюшенного корпуса шутит, что на ее трибуне зрители как пришли к 9 утра — так и сидят. И правда: народу здесь больше всего. Служба безопасности «держит периметр»: дети быстренько занимают «сидячие» первые ряды на асфальте, подстилая под себя программки и предусмотрительно захваченные родителями пенки, и норовят подползти ближе к сцене.
Но делать им это не дают: находиться близко во время представлений может быть опасно. Ведь, например, «прыгуны» на пружинящих ходулях из петербургской команды JUMP ENERGY взлетают в воздух на несколько метров! Кувыркаются в полете, прыгают через скакалку с переворотом вниз головой — причем во время вечернего шоу даже через горящую огнем! Брызги искр файер-шоу в темнеющем парке осыпают сцену водопадами.
Представления продолжаются и на других площадках: на одной выступает китайская актриса Ли Синьсюй, на другой по траве катается пылающий рояль с водопроводной трубой, на третьей — жизнь веселой деревеньки с чудачками-мужичками да кикиморами в масках показывает в спектакле «Могота» театр «Странствующие куклы господина Пэжо».
Но самое удивительное происходит под занавес: последним на самой большой площадке показывают спектакль UNONA.L1–0B0V1o театра «Вокруг». Гигантские многометровые марионетки — мужчина и женщина — поднимаются с земли усилиями подъемных кранов и кукловодов, управляющих их движениями, встречают друг друга, влюбляются… Но вдруг из тьмы появляется хищник, и герой погибает!
Притча о непрерывности хода жизни, надежде, жестокости и прощении разворачивается медленно — и под иллюстративные электронные звуки музыки, пока светящиеся каркасные фигуры воплощают цикл смерти и рождения.