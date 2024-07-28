На петербургского шестиклассника упала каменная стена, мальчик в тяжелом состоянии

Врачи детской больницы имени Раухфуса занимаются спасением учащегося шестого класса из Петербурга. В Ленобласти на него упала каменная стена, об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.



Ребенка госпитализировали в пятницу с дачного участка в Кировском районе Ленобласти. У пациента диагностировали перелом черепа, ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки и другие повреждения. Школьника поместили в реанимацию.



В разговоре с полицией родственники рассказали, что мальчик гостил у бабушки и вместе с дедом разбирал стену старого дома, находящегося на участке. Подросток ударил молотком по опоре одной из стен, после чего она рухнула не него.

