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    На петербургского шестиклассника упала каменная стена, мальчик в тяжелом состоянии

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    Врачи детской больницы имени Раухфуса занимаются спасением учащегося шестого класса из Петербурга. В Ленобласти на него упала каменная стена, об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.

    Ребенка госпитализировали в пятницу с дачного участка в Кировском районе Ленобласти. У пациента диагностировали перелом черепа, ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки и другие повреждения. Школьника поместили в реанимацию.

    В разговоре с полицией родственники рассказали, что мальчик гостил у бабушки и вместе с дедом разбирал стену старого дома, находящегося на участке. Подросток ударил молотком по опоре одной из стен, после чего она рухнула не него.

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